Мультимедийный снежный город построили в «Манжероке»

Уникальный мультимедийный городок, полностью состоящий изо льда и снега, построили на курорте «Манжерок» в Республике Алтай.



Самый масштабный объект – мультимедийный ледяной дворец площадью 1 745 квадратных метров. Центральная 14-метровая башня, окруженная пятиметровыми ледяными стенами, «оживет» благодаря интерактивным проекциям и красочным фотозонам.

Вечером локация преобразится благодаря яркому световому шоу, которое раскроет главную тайну этого места. Оно будет проходить каждые полчаса.

«Первый в регионе город из снега и льда построят всего за две недели, «ледяным» в новом городе будет все – от стен до центральной башни. Общая площадь города составит 60 тысяч квадратных метров. На строительство города потребовалось более 2,2 тысячи кубометров льда, это около 4,4 тысячи ледовых плит, которые специально для этого проекта добывали в высокогорных озерах отдаленного Кош-Агачского района», - рассказал гендиректор курорта Владимир Щербинин.

Также гостей ждет множество ярких активностей и приключений. На территории Снежного города будут работать два катка: один вокруг дворца, второй на Бирюзовом озере. Общая площадь составит 9 тысяч квадратных метров. Также будет доступен прокат коньков. Официальное открытие запланировано на 30 декабря.

На ярморочной площади пройдет анимационная программы, тематические шоу-парады, подвижные игры, танцевальные мастер-классы и увлекательные квесты. А 45 ледовых скульптур, расположенных по всей территории снежного города, расскажут о мифах, легендах и природе Алтая. Для самых маленьких гостей будет работать отдельная детская ледяная площадка.

В начале декабря в «Манжероке» открылся бульвар с ледовыми скульптурами. К зимнему сезону на курорте построили дополнительно 7 километров трасс, их общая протяженность достигла 30 километров. Работает тюбинговая трасса, сноу-парк и горнолыжная школа.