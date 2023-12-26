НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Мультимедийный снежный город построили в «Манжероке»

Источник:
Sibnet.ru
192 0

Уникальный мультимедийный городок, полностью состоящий изо льда и снега, построили на курорте «Манжерок» в Республике Алтай.

Самый масштабный объект – мультимедийный ледяной дворец площадью 1 745 квадратных метров. Центральная 14-метровая башня, окруженная пятиметровыми ледяными стенами, «оживет» благодаря интерактивным проекциям и красочным фотозонам.

Вечером локация преобразится благодаря яркому световому шоу, которое раскроет главную тайну этого места. Оно будет проходить каждые полчаса.

«Первый в регионе город из снега и льда построят всего за две недели, «ледяным» в новом городе будет все – от стен до центральной башни. Общая площадь города составит 60 тысяч квадратных метров. На строительство города потребовалось более 2,2 тысячи кубометров льда, это около 4,4 тысячи ледовых плит, которые специально для этого проекта добывали в высокогорных озерах отдаленного Кош-Агачского района», - рассказал гендиректор курорта Владимир Щербинин.

Также гостей ждет множество ярких активностей и приключений. На территории Снежного города будут работать два катка: один вокруг дворца, второй на Бирюзовом озере. Общая площадь составит 9 тысяч квадратных метров. Также будет доступен прокат коньков. Официальное открытие запланировано на 30 декабря.

На ярморочной площади пройдет анимационная программы, тематические шоу-парады, подвижные игры, танцевальные мастер-классы и увлекательные квесты. А 45 ледовых скульптур, расположенных по всей территории снежного города, расскажут о мифах, легендах и природе Алтая. Для самых маленьких гостей будет работать отдельная детская ледяная площадка.

В начале декабря в «Манжероке» открылся бульвар с ледовыми скульптурами. К зимнему сезону на курорте построили дополнительно 7 километров трасс, их общая протяженность достигла 30 километров. Работает тюбинговая трасса, сноу-парк и горнолыжная школа.

Еще по теме
Заработали новые правила сдачи загранпаспорта
«Яндекс» запустил бронирование отеля с отложенным платежом
Шары из угля украсят новогоднюю елку Кузбасса
Шеф‑повара изобрели «Бурятский эклер»
смотреть все
Жизнь #Туризм #Республика Алтай
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Живая ель делает воздух в квартире опасным
«Голая вечеринка» Ивлеевой переросла в большой скандал
Фото Собчак и рэпера с «голой вечеринки» стало мемом
«Ветераны России» пожаловались на «голую вечеринку» Ивлеевой
Обсуждение (0)
Картина дня
Шойгу посчитал выполненной главную задачу СВО на 2023 год
Украина нанесла удар по порту Феодосии
Регионы обязали пересмотреть тарифы на электричество
Возбуждены дела на производителей яиц из‑за повышения цен
Мультимедиа
Как выбрать живую елку. ИНФОГРАФИКА
Самые удивительные фото космоса в 2023 году
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Топ комментариев

artyem

А она не хочет сказать про то, что у нас в стране не дают нормально развиваться фермерам и в целом сельскому...

Uynachalnica

"Рост цен на яйца связан с увеличением спроса на продукт, который опережает предложения со стороны производителей,...

corrector

а то что гинекологу можно женщин смотреть , а тебе нельзя, тоже тебя нервирует ?!

HAAN27

Фильм основан на реальных событиях!!!