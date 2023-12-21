Очаги узелкового дерматита скота обнаружили в Хакасии

Очаг узелкового дерматита скота обнаружили в Усть-Абаканском районе Хакасии. Ранее о подобной вспышке сообщили в Боградском районе.

«В нашем районе выявлен еще один очаг заразного узелкового дерматита. На этот раз инфекция обнаружена в аал (сельское поселение) Сапогов. Очаги здесь зафиксированы на нескольких подворьях, и этот список расширяется», — сообщила глава района Елена Егорова.

На территории поселения введен режим ЧС, установлен контрольно-пропускной пункт.

По мнению главы района, основной причиной возникновение и распространения заболевания стал бесконтрольный выпас скота. Ветеринары уже приступили к сплошному обходу подворий и вакцинации животных.

Вспышка узелкового дерматита была зафиксирована в селе Боград Боградского района в начале октября. Власти ввели режим ЧС районного масштаба, а порядка 3 тысяч голов крупного рогатого скота, овец, коз и свиней утилизировали.

Заразный узелковый дерматит — передающаяся кровососущими вирусная болезнь скота. Характерных клиническим признаком болезни являются: лихорадка, образование узелковых уплотнений, эрозий на коже, слизистых оболочках органов.