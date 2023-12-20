Самую большую «новогоднюю елку» нашли в космосе

Астрономы NASA сфотографировали рассеянное звездное скопление NGC 2264. По своей форме оно напоминает гигантскую новогоднюю елку.

NGC 2264 связано с туманностью в созвездии Единорога и расположено на расстоянии 2500 световых лет от Земли. При этом звезды в скоплении выглядят, как светящиеся украшения на праздничном дереве.

NASA специально сделало изображение анимированным, чтобы сделать картинку более красочной. На видео синие и белые огни — молодые звезды, испускающие рентгеновские лучи, а зеленый «туман» представляет собой скопление газа.

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Исследователи отметили, что звезды, входящие в состав NGC 2264, сильно отличаются размерами. Так, часть светил намного меньше Солнца, тогда как масса самых крупных превосходит солнечную примерно в семь раз.