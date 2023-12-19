Украина решилась на мобилизацию женщин

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) провалил план по мобилизации. Из необходимых 200 тысяч человек удалось набрать всего 30 тысяч. Киев нашел выход — готовится мобилизация женщин.

Военнослужащие ВС Украины Фото: © Минобороны Украины

«Все, кто хотел, пришли в первые полгода. Кого сейчас призывают? К сожалению, ответа хорошего тут не будет. Если не найти мотивацию для этих людей, то сколько человек принудительно или согласно нормам законодательства не загнать, то КПД их будет почти нулевой», — заявил руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов.

По сути, он признал, что киевские власти объявили охоту на потенциальных солдат. По интернету расходятся многочисленные видеоролики, на которых сотрудники военкоматов с оружием ловят на улице украинских мужчин и насильно отправляют их в войска. Но толку от этого мало. Мужской мобилизационный ресурс на Украине практически исчерпан.

Надежда на слабый пол

С 1 октября 2023 года на Украине введена принудительная постановка на воинский учет женщин с медицинским и фармацевтическим образованием. Остальные могут сделать это добровольно. Позднее пошли разговоры о том, что список профессий, подлежащих воинскому учету, для украинок будет расширен.

Теперь подготовлен законопроект, согласно которому женщины в условиях военного времени должны наравне с мужчинами не только вставать на учет, но и проходить военную подготовку, а также привлекаться к службе.

«Друзья, мы либо проигрываем войну, либо нужно принимать сложное решение о мобилизации женщин», — заявила депутат Верховной Рады Инна Совсун. По ее словам, это будет тяжелое и непопулярное решение, но на него нужно пойти.

Зачем женщины в войсках

По данным Минобороны Украины, в ВСУ числится порядка 60 тысяч женщин, из которых 41 тысяча — занимает воинские должности, 5 тысяч — находятся в зоне боевых действий. В украинской армии женщины традиционно занимают должности:

— медиков;

— связистов;

— психологов;

— кадровиков;

— финансистов;

— поваров.

Эти должности считаются небоевыми. Украинские эксперты предполагают, что в ходе мобилизации может быть призвано до 50 тысяч женщин. Они полностью вытеснят с этих должностей мужчин, которых, в свою очередь, отправят на передовую. И, таким образом, женщины усилят боеспособность армии, но сами воевать не будут. Но это не совсем так.

Часть этих должностей только формально считаются «небоевыми». В частях, действующих на линии фронта, медики и связисты — одни из самых опасных специальностей. Медики рискуют, спасая раненных на передовой или в ближнем тылу. Связисты работают в штабах, которые являются приоритетными целями для ударов артиллерии и авиации.

А главное, законопроект позволяет женщинам в добровольном порядке проходить службу на боевых должностях. Так сейчас прорабатывается вопрос о создании трех женских батальонов для несения службы на блокпостах.

Источники в украинских военных кругах не исключают, что ВСУ могут задействовать женские подразделения в качестве резерва на направлениях возможного прорыва противника.

Как в других странах

Израиль — единственная страна в мире, где женщины наравне с мужчинами призываются на срочную службу в армию. В отличие от парней в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛе) девушки служат не три, а два года. Но они имеют такое же право остаться служить по контракту или стать офицерами.

Женщины в ЦАХАЛе могут занимать любые должности, даже традиционно мужские. Они становятся танкистами, артиллеристами, но в учебных частях. Пару лет назад в Израиле был начат эксперимент по формированию полностью женских боевых танковых экипажей.

Кавалер ордена Мужества начальник медицинской службы 71-го мотострелкового полка гвардии капитан Анна Сидоренко и президент России Владимир Путин Фото: © пресс-служаб президента России

В российской армии женщины традиционно занимают ряд должностей — это, как правило, медики и связисты. Девушек на эти специальности набирают в высшие военные училища и академии, поэтому среди них много офицеров. Российские представительницы слабого поля на равных с мужчинами несут службу на передовой в зоне СВО.

Солдат Джейн

В Вооруженных силах Соединенных Штатов основная масса женщин несет службу по небоевому профилю. Но Америка недаром считаются родиной феминизма. Слабый пол там отстоял право занимать должности, которые ранее считались сугубо мужскими.

Среди женщин много пилотов вертолетов и самолетов, командиров кораблей. В США даже начальник военно-морских операций (главком флота) — женщина — адмирал Лиза Франкетти.

Лейтенант авиации ВМС США Кара Спирс Халтгрин Фото : Wikimedia

Но даже в США есть военные специальности, которые феминистки пока не отвоевали. Есть мнение, что женщины по своим физиолого-психологическим данным не подходят для полетов на истребителях с авианосцев. Первая в истории девушка-пилот палубного F-14 Кара Спирс Халтгрин разбилась при посадке.

Крайне настороженно к женщинам относится спецназ ВМС США — «морские котики». Фильм «Солдат Джейн» с Деми Мур о суровой судьбе девушки в отряде «котиков» вышел в 1997 году. Пентагон же решился допустить первую реальную претендентку в ряды морского спецназа только в 2015 году. И только в 2021 году туда была официально принята первая женщина.