Психолог раскрыла пользу писем Деду Морозу

Писать письма Деду Морозу с детьми полезно, особую значимость такая процедура имеет для детей в возрасте до семи-восьми лет, рассказала детский психолог Дарья Михайлова.

Дети примерно до семи-восьми лет находятся в фазе магического мышления. Именно благодаря этой стадии ребенок учится отличать реальность от фантазии, правду от лжи, что крайне важно в процессе коммуникации во взрослом возрасте.

«Безусловно, все эти действия со стороны родителей будут укреплять веру ребенка в волшебство. Главное — не перестараться и вовремя понять, когда ему такой способ действий перестал подходить», — отметила эксперт.

На этом этапе родителям нужно помогать детям погружаться в мир фантазий, формируя веру в сказочных персонажей. При этом важна совместная атмосфера праздника, более взрослые дети не должны ее нарушать.

«Ни один приглашенный Дед Мороз не сделает ребенка счастливее, если мысли взрослых будут заняты финансовыми или другими вопросами этого мероприятия, вызывающими напряжение», — подчеркнула психолог.