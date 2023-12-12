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Криптовалютная лихорадка: почему упал биткоин?

Источник:
Sibnet.ru
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курс биткоина, криптовалюты
Фото: wuestenigel / Attribution License
Курс биткоина 11 декабря резко снизился на 7,5% — до 40 тысяч долларов. Трейдеры отреагировали на падение лихорадочными попытками сохранить прибыли, за сутки общая сумма принудительно закрытых позиций на биржах превысила 400 миллионов долларов. Что происходит с криптовалютой №1 и чего ждать инвесторам?

Биткоин практически весь 2023 год уверенно рос, удвоив свою стоимость. К 9 декабря первая криптовалюта обновила очередной максимум, достигнув 44 700 долларов на бирже Binance. Резкое падение оказалось полной неожиданностью для игроков на рынке.

Что случилось 

Падению биткоина предшествовал непрерывный рост на протяжении восьми недель. В последний раз такое ралли удавалось криптовалюте весной 2017 года. Аналитики объясняли рост ожиданиями одобрения властями первого в истории США спотового биткоин-ETF (это тип биржевого фонда, которому разрешено владеть биткоином в качестве базового актива).

11 декабря курс биткоина (BTC) резко просел, достигнув отметки 40 198 долларов на бирже Binance. В ходе дальнейших торгов криптовалюта немного подорожала — до 41 699 долларов, однако падение вызвало массовые попытки зафиксировать прибыль со стороны биткоин-инвесторов — они стали закрывать длинные позиции, продавая «цифровое золото» на биржах.

Так, по оценкам Coinglass, за сутки общая сумма принудительно закрытых позиций превысила 400 миллионов долларов. Параллельно просел весь криптовалютный рынок — вторая по величине криптовалюта Ethereum (ETH) потеряла порядка 5%, токен Solana (SOL) подешевел на 5%, Cardano (ADA) — на 7,3%, XRP — на 6,16%.

Почему подешевел биткоин

Коррекция могла быть вызвана желанием некоторых трейдеров зафиксировать прибыль — рынок длительное время стабильно рос, перед Новым годом у ряда инвесторов появилось желание «снять сливки». Продажи биткоина и закрытие позиций вызвали эффект «снежного кома», написал в своем блоге популярный криптовалютный аналитик Скотт Мелькер.

Аналогичную точку зрения высказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. В интервью «Известиям» специалист подчеркнул, что падение фактически произошло само по себе, никаких негативных поводов для него не было.

«Не исключаю, что кто-то решил зафиксировать прибыль после восьмидневного ралли на 18,5%. С 11 сентября рост составил 77,65%, а с начала года — 163%. Лучше синица в руке, чем журавль в небе перед новогодними праздниками», — отметил он.

Еще одна возможная причина — подготовка рынка к очередному решению Федеральной резервной системы США по ключевой процентной ставке. Заседание по ней состоится 12-13 декабря. Участники рынка считают, что регулятор не готов перейти к снижению ставки. Ее удержание на высоком уровне затормозит интерес инвесторов к рисковым активам.

Что дальше

Участники криптовалютного рынка прогнозируют краткосрочный характер коррекции биткоина. Большинство экспертов полагают, что уже в ближайшее время криптовалюта №1 снова начнет дорожать.

Инвесторы делают ставку на дальнейший рост биткоина, основываясь на трех ключевых факторах: исторически хорошей доходности биткоина в ноябре-декабре; перспективах одобрения биржевых фондов биткоина; халвинга весной 2024 года, который снизит вознаграждения за майнинг. 

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Топ комментариев

saxat

Один вопрос, почему девочка пошла стрелять в школу, а не стреляла в отца-истязателя???🤔

GammiPluh

Цены на необходимые товары населению тоже рванули вслед за экономикой

mosquito__2010

У Украины один сценарий развития - вилы.

sib_man9

самое грустное что они не нужны некому, кроме России, ну это как, хочется что-бы соседи были хорошие...