Расшифрована ДНК найденного под Новосибирском андроновца

Сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН прочитали ДНК мужчины, который жил во втором тысячелетии до нашей эры. Останки были найдены в захоронении Вахрушево-1 в Новосибирской области еще в 1960-е годы.

Радиоуглеродный анализ зубов показал, что человек умер в XVIII — XVI веках до нашей эры. Мужчина европеоидной внешности скончался в возрасте 35 — 40 лет. На черепе был обнаружен вдавленный перелом, однако исследователи установили, что он был получен задолго до смерти.

Ученым удалось секвенировать митохондриальную ДНК и фрагменты ядерной ДНК этого человека. Оказалось, что его предки по материнской линии происходили из Западной Евразии. По отцовской линии мужчина оказался носителем очень редкой Y-хромосомной гаплогруппы R1b-M269.

Исследователи отмечают, что наличие Y-хромосомы (RIb-M269) указывает на сложный вариант формирования какой-то части носителей андроновской культуры на территории Сибири. Ученым только предстоит выяснить, какие группы были первоначальными носителями этих редких генов.

Андроновская археологическая культура была распространена в бронзовом веке на территории от Южного Урала до Енисея. Андроновцы занимались животноводством, охотой, возделывали землю, изготавливали орудия из бронзы и меди.