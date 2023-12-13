Как чушпан стал мемом

Как любой тренд сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вдохновил создателей мемов. Стеб и веселые картинки со сленгом 80-х полетели по соцсетям.

Главным героем мемов по «Слову пацана» стал чушпан. По сериалу, слово «чушпан» означает человека, который не состоит ни в какой группировке. На него распространяются «пацанские понятия», а члены группировки считают чушпанов ничтожными существами.

Другое популярное направление в мемах — избыток информации о сериале. Пользователи Сети даже придумали оберег от упоминаний о «Слове пацана».

Сюжет сериала, понятия героев и сами персонажи интегрировали в тему политики, искусства и личной жизни.

Сам сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» улыбку не вызывает. Криминальная драма выходит с маркировкой 18+ из-за обилия жестоких сцен.

Что за шапка в «Слове пацана»