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#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Как чушпан стал мемом

Источник:
Sibnet.ru
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Как любой тренд сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вдохновил создателей мемов. Стеб и веселые картинки со сленгом 80-х полетели по соцсетям.

Главным героем мемов по «Слову пацана» стал чушпан. По сериалу, слово «чушпан» означает человека, который не состоит ни в какой группировке. На него распространяются «пацанские понятия», а члены группировки считают чушпанов ничтожными существами. 

Другое популярное направление в мемах — избыток информации о сериале. Пользователи Сети даже придумали оберег от упоминаний о «Слове пацана».

Сюжет сериала, понятия героев и сами персонажи интегрировали в тему политики, искусства и личной жизни. 

Сам сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» улыбку не вызывает. Криминальная драма выходит с маркировкой 18+ из-за обилия жестоких сцен.

Что за шапка в «Слове пацана»

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Культгид #Кинематограф
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Топ комментариев

Asd10

Главный ресурс в наше время это мозги. А на Украине их нет. Это очевидный факт.

Egorka72

.., вот только таким как Пугачёва с Вайкуле делать в моей стране нечего .... и тем кто им руки лижет...

Uynachalnica

Естественно, ну не с бухты барахты и сроки увеличились, и перевыборы обнулились - чистая необходимость!...

Алексей Силенко

Афтар ты такую чушь больше не публикуй или публикуй ради поржать всю полноту информации, со 2 декабря...