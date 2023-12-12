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Фернанделька: что за шапка в сериале «Слово пацана»

Источник:
Sibnet.ru
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Один из главных героев сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Андрей меняет чушпанскую кроличью ушанку на пацанскую фернандельку. У этой вязаной шапочки с помпоном и козырьком, ставшей атрибутом пацанов 1980-х, большой смысл.
Слава Копейкин в роли Турбо в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Турбо в «правильной» фернадельке без помпона
Фото: © пресс-служба Ростелекома

Вязаная шапочка с узором — продукт чехословацкой фирмы Tonak. Ее выпуск начался еще в 1950 годах. Головной убор завоевал популярность и в СССР.

Модель называлась «змеевкой» за змеевидный зигзагообразный вязаный узор. Но в Союзе ей дали множество других имен.

Фернанделька — в честь французского комика Фернанделя, носившего в некоторых фильмах фуражку, отдаленно напоминавшую эту шапку. В СССР были популярны комедии с ним «Закон есть закон» и «Дьявол и десять заповедей».

Фернандель в фильме «Забавы эскадрона»
Фернанделька отдаленно напоминает головной убор комика Фернанделя
Фото: © кадр из фильма «Забавы эскадрона»

Фирманделька — исковерканное производное название, показывающее еще и «фирменность» шапки.

Вольтовка — так как узор в виде синусоиды на отвороте напоминал ток (а напряжение измеряется в вольтах). Также из-за зубчатого узора шапку называли карандашом.

Казанка — за любовь к узорчатой шапочке со стороны казанских банд. Другие названия — лопата, монголка.

Фернанделька до сих пор выпускается. На сайте фирмы Tonak эта модель головного убора называется «Тарпия». Состоит напополам из вискозы и шерсти. Стоит 37 евро.

Как фернандельку носили пацаны

Шапка могла быть с помпоном или без, с вязаным козырьком с жесткой вставкой или без него. Главное правило — головные уборы разных группировок отличались по цвету.

Фернандельку обязательно нужно было правильно носить: либо надвинув до самых бровей, либо сдвинув на затылок, но никогда не на середине лба.

Кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Группировка «Универсам» в разных фернандельках
Фото: © пресс-служба Ростелекома

По мере развития уличной «культуры» в идеале помпон следовало оторвать, а козырек — добавить. Его мастерили из подручных материалов вроде картона и пластика или из козырьков от военных фуражек.

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Культгид #Кинематограф #История
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Топ комментариев

GammiPluh

Цены на необходимые товары населению тоже рванули вслед за экономикой

corrector

Финансировать поставки оружия из фонда мира могут только "люди" , которые давали премию мира Обаме..

GammiPluh

Они креативили как могли, даже не думали о том что это возымеет обратный эффект и подчеркнет их глупость

sib_man9

самое грустное что они не нужны некому, кроме России, ну это как, хочется что-бы соседи были хорошие...