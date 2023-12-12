О чем говорят в «Слове пацана»: уличный сленг 80-х

Фото: © кадр из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» переносит зрителей в мир криминальных группировок конца 1980 годов. Сленг той эпохи для многих забыт или вовсе незнаком. Но из-за бешеной популярности сериала жаргонные фразочки приобрели новую жизнь — «чушпаны», «авторы» и «скорлупа» разбавили современных «токсиков», «душнил» и крашей».

Сленг сериала «Слово пацана»

Слово пацана — это клятва, которую дают уличные мальчишки и которая требует от них отвечать за правдивость своих слов, часто ценой своей репутации или даже здоровья. Когда кто-то спрашивает: «Отвечаешь?», а в ответ слышит «Слово пацана!», то обычно это означает, что информацию не нужно проверять.

Пацанские понятия — свод правил, которым следуют все члены группировок. Все пацаны защищают свою территорию и свою честь. Пацан всегда был прав, когда дело касалось посторонних людей.

Чушпан — это подросток, не являющийся членом группировки. На него не распространяются «пацанские понятия».

Пришиться — вступить в группировку.

Скорлупа, шелуха — самые младшие по возрасту члены группировки.

Смотрящие, авторы — руководители группировки, отвечают за поддержание связи между различными «возрастами» группировки и ее старшими членами.

Филиал — это небольшая или слабая группировка, имеющая собственную территорию и поддерживаемая другой, более мощной группой.

Общак, котел — «общая касса» преступной группировки, которая обычно разделена на части по возрастным группам.

Зихер (зихерить) — неправильное поведение, ошибка или нарушение.

Хомутки — это термин, используемый для описания учебных поединков. Эти поединки обычно проводятся в форме рукопашного боя, где удары по лицу и использование ног для нанесения ударов не допускаются.

Ответка — это реакция на ранее совершенную физическую или словесную агрессию.

Стоять на пиках — стоять на стороже. Это задание обычно поручается младшим членам группировки.

Копилка — образование на черепе, возникающее после удара арматурой или железным шаром во время «асфальтных войн» 80-х.

Залупиться — отказываться, противиться. Залупаться на кого-то — инициировать столкновение с личностью, обладающей высшим положением или физической силой.

Фернанделька (вальтовка, казанка) — это термины, обозначающие шерстяную спортивную шапочку, иногда с помпоном или козырьком, произведенную в Чехословакии компанией Tonak.

Загашенный — тот, кто был презрен и оскорблен, что аналогично быть «опущенным».

«Колеса» — название, данное кроссовкам Adidas из-за их схожести с настоящими колесами. Подошва этих кроссовок имеет особый рисунок, который напоминает колесную поверхность.