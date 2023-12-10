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Испугавшийся кот совершил прыжок с огромной высоты. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Застрявший на вершине опоры линии электропередачи в Канаде кот совершил «прыжок веры» с огромной высоты, испугавшись приближения спасателя.

Кот сбежал из своего дома в канадском Ньюфаундленде и залез на вершину опоры ЛЭП. Он несколько часов жалобно мяукал, после чего хозяйка животного вызвала электрика из обслуживающей линию компании, передает телекомпания CTV.

Прибывшему мужчине владелица кота рассказала, что животное домашнее и ранее никогда не сбегало из дома. На вершине столба кот мог оказаться только с испугу — скорее всего, на него набросилась собака.

На опубликованном видео электрик в каске карабкается по столбу к мяукающему рыжему коту. Однако когда рабочий был практически у цели, кот неожиданно для всех совершил прыжок с огромной высоты. В ролике в этот момент слышен испуганный крик.

Несмотря на потенциально смертельную высоту, кот смог благополучно приземлиться, после чего опрометью бросился в дом. Поспешившая за ним хозяйка нашла питомца на любимом месте — он умывался на кухне, как будто ничего не произошло. Обследование показало, что кот даже не травмировался.

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Топ комментариев

Asd10

Не перегружай мозжечок. В ЛЕГО поиграй.

Asd10

Гы... Ну выкладывай сюда свои умозаключения. Под какими акками по твоему я ещё здесь пишу?? 🤣

Иркут 69

Мда, без комментариев... Думаю что мнение большинства россиян о нём не озвучат по цензурным соображениям.

STRYKER9800

Да нет в стране не выборов и не президента! К чему весь этот театр абсурда?