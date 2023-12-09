Отца девочки-стрелка обвинили в доведении до самоубийства

Задержанному Дмитрию Афанаскину, отцу школьницы, которая 7 декабря устроила стрельбу в брянской гимназии № 5 и потом покончила с собой, предъявили новое обвинение по статье о доведении до самоубийства.

Следствие полагает, что Дмитрий применял к дочерям физическое и психологическое насилие. Мужчина признал вину в ненадлежащем хранении оружия, но отрицает доведение дочери до самоубийства, пишет Baza.

По версии следствия, отца устроившей стрельбу девочки может совершить преступления против Дарьи, второй дочери-близнеца. Следователь заявил, что Афанаскин довел до самоубийства дочь и может продолжить унижать вторую дочку.

Афанаскина задержали после того, как его дочь устроила стрельбу в гимназии. Одна девочка в результате стрельбы погибла, пятеро подростков получили ранения. Мужчине принадлежал дробовик «Бекас-3», из которого стреляла школьница.

Ранее против отца девочки возбудили дело по статье 224 УК (небрежное хранение огнестрельного оружия), он утверждает, что не заметил пропажи оружия. Ружьем он владел легально — у него есть разрешение на хранение и ношение оружия.

По статье о доведении до самоубийства (пункт «а» части 2 статьи 110 УК РФ) Афанаскину грозит до 15 лет лишения свободы. По решению брянского суда мужчина задержан на 72 часа, вопрос о его аресте будет решаться позднее.