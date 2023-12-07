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Путин предрек мировую революцию

Источник:
ТАСС
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Мировую экономику в ближайшие годы может ждать настоящая революция, которая остановит монополию крупных западных банков, заявил президент России Владимир Путин.

«Да и сами они, как мы видим уже, не в самом лучшем состоянии находятся. Во всяком случае некоторые из них — это точно», — сказал российский лидер, выступая на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

Глава государства отметил, что в международных платежах сейчас все шире используются гораздо современные и продвинутые решения, в том числе на основе блокчейна и цифровых валют центральных банков.

Путин констатировал, что глобальная система экономических отношений проходит этап коренных и необратимых изменений. На смену глобализации постепенно приходит многополярная модель.

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Политика #Россия #Деньги
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