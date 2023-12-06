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Россиянин не угадал ни одного числа и выиграл в лотерею 50 млн рублей

Источник:
Sibnet.ru
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Житель Забайкальского края выиграл в лотерее «Все или ничего» 49 024 480 рублей, сообщает пресс-служба компании «Столото».

Пока новоиспеченный миллионер не обратился за выигрышем в лотерейный центр. Организаторы уже призвали приехать его в Москву. Известно, что он купил единственный электронный билет лотереи за 100 рублей в приложении «Столото».

При этом суперприз участник лотереи выиграл, не отгадав ни одного числа. Согласно правилам игры, для победы необходимо отгадать все 12 чисел в диапазоне от 1 до 24 или не отгадать ни одно из них.

Розыгрыши «Все или ничего» проводят с помощью генератора случайных чисел. Тиражи проходят раз в 15 минут, при этом гарантированный суперприз составляет 5 миллионов рублей.

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