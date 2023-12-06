YouTube замедлится в России из‑за деградации сети

Google предупредил российских провайдеров, что качество видео на YouTube может заметно упасть из-за деградации оборудования в сети Google Clobal Cache, которая располагается в России.

Компания предлагает организовать прямой стык с ее сетью доставки контента в Москве или Санкт-Петербурге. Это позволит сохранить качественный доступ к сервисам, пишет издание ComNews.

Для передачи контента в высоком качестве необходима организация сети доставки контента, которая представляет собой распределенную сеть серверов, помогающих доставлять контент к находящимся рядом пользователям быстрее.

Такая сеть у Google называется Google Global Cache, ее используют для ускорения загрузки YouTube и других сервисов Google. Ранее Google бесплатно устанавливала сервер в том или ином регионе по просьбам операторов связи.

Однако с введением санкций компания лишилась возможности поставлять оборудование в Россию. В результате установленные сервера постепенно деградируют и выходят из строя. Если в начале 2022 года в России работали около 700 серверов GGC, то к концу 2023 года их останется всего 450.

На фоне роста трафика уже в 2024 году доступ к YouTube в России замедлится. Поначалу качество изображения начнет снижаться в регионах, трафик от них начнет направляться в сторону столиц, что грозит перегрузкой магистральных сетей.

В условиях запрета на поставки оборудования прямой стык с российскими провайдерами может частично решить проблему. Отмечается, что некоторые отечественные операторы уже наладили прямую связь с Google.