НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

YouTube замедлится в России из‑за деградации сети

Источник:
Sibnet.ru
398 3

Google предупредил российских провайдеров, что качество видео на YouTube может заметно упасть из-за деградации оборудования в сети Google Clobal Cache, которая располагается в России.

Компания предлагает организовать прямой стык с ее сетью доставки контента в Москве или Санкт-Петербурге. Это позволит сохранить качественный доступ к сервисам, пишет издание ComNews.

Для передачи контента в высоком качестве необходима организация сети доставки контента, которая представляет собой распределенную сеть серверов, помогающих доставлять контент к находящимся рядом пользователям быстрее.

Такая сеть у Google называется Google Global Cache, ее используют для ускорения загрузки YouTube и других сервисов Google. Ранее Google бесплатно устанавливала сервер в том или ином регионе по просьбам операторов связи.

Однако с введением санкций компания лишилась возможности поставлять оборудование в Россию. В результате установленные сервера постепенно деградируют и выходят из строя. Если в начале 2022 года в России работали около 700 серверов GGC, то к концу 2023 года их останется всего 450.

На фоне роста трафика уже в 2024 году доступ к YouTube в России замедлится. Поначалу качество изображения начнет снижаться в регионах, трафик от них начнет направляться в сторону столиц, что грозит перегрузкой магистральных сетей.

В условиях запрета на поставки оборудования прямой стык с российскими провайдерами может частично решить проблему. Отмечается, что некоторые отечественные операторы уже наладили прямую связь с Google.

Еще по теме
Установлен новый рекорд скорости передачи данных по оптоволокну
МТС запустил аналог YouTube
Россиянам оставят авторизацию через зарубежные ресурсы
Как замести цифровые следы
смотреть все
Хайтек #Интернет
Как сделать
Как замести цифровые следы
26.11.23, 05:48
3489
0
Как просто увеличить скорость интернета
Видео загружаются медленно, сайты открываются с задержкой, а онлайн-игры показывают высокий пинг. Почему это происходит и как увеличить скорость интернета?
25.11.23, 21:55
4513
0
Как включить пасхалку с привидениями в Google
Google выпустил секретную пасхалку в честь Хэллоуина. чтобы ее запустить, надо написать одно слово
17.10.23, 17:03
6461
0
Как получить красивый мобильный номер Ростелекома
Заменить номер можно самостоятельно в Личном кабинете Ростелекома с возможностью выбора обычного или «золотого» номера
03.10.23, 12:33
7947
0
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
Неправильно установленные камеры на дачном участке могут привести к конфликту с соседями и с законом
05.07.23, 09:35
17855
3
Как выбрать
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
11.11.23, 16:41
5381
1
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
9698
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
10301
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
13526
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
28115
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Найден дешевый и эффективный заменитель виагры
Кличко пригрозил Зеленскому расплатой
Россия применила на Украине альтернативную стратегию борьбы
Зеленский решился на отчаянный шаг из‑за угрозы мятежа на Украине
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Нефть в нашей жизни. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Antichrist1688

Ой а что это такое случилось?? США стали сырьевым придатком мира?? А как же тыблако?? Винец ПО и непревзайденая...

corrector

Там сейчас драчка , не до него , "демократам" респы не дают привлекать в США эмигрантов из Мексики,...

Times Square

Все как всегда, людей "с мозгами" перестреляли - остались одни дебилы. Это-же классика жанра, режим всегда...

Asd10

Предвыборные экзерциссы лидера либералов. По принципу мели, Емеля, твоя неделя...