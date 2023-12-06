Совфед предложил провести выборы президента России 17 марта

Совет Федерации на пленарном заседании 7 декабря рассмотрит постановление о назначении даты проведения выборов президента РФ на 17 марта, сообщил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Мы подумали <...>, можно не откладывать, завтра на пленарном заседании вопрос рассмотреть. Проект постановления мы подготовили. Предлагается на 17 марта назначить выборы», — приводит ТАСС слова Клишаса, сказанные им на заседании комитета.

Совет Федерации пригласит главу Центризбиркома Эллу Памфилову на пленарное заседание 7 декабря. «Я с ней переговорил заранее. Дальше ЦИК будет принимать решение [о многодневном голосовании] на своих заседаниях в соответствии с законом», — уточнил Клишас.