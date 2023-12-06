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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Байден обвинил Конгресс в безумии из‑за отказа поддержать Украину

Источник:
ТАСС
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Отказ Конгресса поддержать выделение запрашиваемых вашингтонской администрацией средств на помощь Украине стал бы «полным безумием», заявил президент США Джо Байден.

«Послушайте, неспособность поддержать Украину — это просто полное безумие. Это противоречит интересам США», — цитирует ТАСС заявление Байдена. «Это неправильно», подчеркнул он.

На вопрос о том, обсуждал ли он эту тему с кем-то из членов Конгресса, Байден ответил, что с парой человек.

Белый дом в октябре направил в Конгресс запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября, прежде всего для оказания помощи Израилю и Украине. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти во главе с Байденом хотела бы получить около 106 миллиардов долларов.

Судьба запроса и альтернативных законопроектов остается неясной. Часть республиканцев в Палате представителей и Сенате Конгресса публично высказываются против помощи Украине.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир
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