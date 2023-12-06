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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Зеленский в последний момент отменил выступление в сенате США

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский в последний момент отказался выступать перед сенаторами США по видеосвязи на закрытом брифинге по вопросу выделения средств на дополнительную помощь Киеву.

«Зеленский, кстати, не сможет принять участие в брифинге. Что-то случилось в последнюю минуту», — сообщил лидер демократического большинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер.

Шумер накануне объявил, что пригласил Зеленского выступить перед сенаторами. Также он анонсировал голосование по поводу запроса президента Джо Байдена о выделении дополнительных 106 миллиардов долларов на помощь Украине, Израилю и еще на ряд целей.

По данным Politico, украинский президент собирался выступить «с еще одним предложением о помощи на миллиарды долларов».

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Политика #Мир #Военная политика
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