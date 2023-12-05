Запад признал правоту Путина

Президент Владимир Путин был прав, заявив, что Россия стала сильнее после начала специальной военной операции на Украине, признала внешнеполитический обозреватель немецкого журнала Spiegel Энн Дорит Бой.

«Президент Путин говорит, что его страна стала сильнее после ввода войск на Украину. К сожалению, он прав», — указала автор материала.

По ее словам, российский лидер еще в 2022 году говорил, что спецоперация идет по плану, однако многие считали эти слова «пропагандой». Сейчас Западу приходится признать, что планы России воплощаются в реальность, а Путин доволен результатами.

По оценке эксперта, Путин «выходит победителем на поле боя», а экономика России вопреки ожиданиям стран Запада «не рухнула» под натиском санкций и даже стремится к устойчивому росту.

В частности, безработица находится на низком уровне, а строительная отрасль даже ставит рекорды. Что касается политических последствий, то Россия де-факто вернула себе «суверенитет глобальной державы», подытожила автор статьи.