Производители рассказали о подорожании шампанского

Средняя стоимость российского шампанского за год выросла на 6,25%, средний ценник 2023 года равен 465,6 рубля, говорится в отчете ассоциации «Руспродсоюза».

В самом преддверии Нового года цены на шампанское вряд ли поднимутся, полагает зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

«В декабре шампанского традиционно продается в разы больше, чем в любой другой месяц. Бизнес зарабатывает на объемах продаж. Более того, большинство сезонных категорий в преддверии новогодних праздников реализуется по скидкам и акциям», — приводят «Известия» слова Леонова.

В Москве шампанское в среднем стоит 541,6 рубля, а в Санкт-Петербурге его покупка обойдется в 520,6 рубля. Дороже всего один из главных атрибутов Нового года стоит на Чукотке, где в Анадыре за него придется заплатить 757,2 рубля, приводят «Известия» подсчеты «Руспродсоюза»

Самое дешевое шампанское можно купить в Югре: в городе Белоярский одна бутылка стоит 310,9 рубля.

В Калининградской области в среднем шампанское стоит 465,5 рубля, в Краснодарском крае — 533,2 рубля, в Красноярском — 497,2 рубля. В Челябинской области шампанское в среднем обойдется в 399,6 рубля, в Татарстане — в 367,4 рубля.