Израиль задумался о затоплении туннелей в Газе морской водой

Израиль рассматривает возможность затопления системы подземных тоннелей, в которых скрываются бойцы палестинского движения ХАМАС, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников в Вашингтоне.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) недалеко от лагеря беженцев Аш-Шати в секторе Газа установила пяти мощных насосных станций, способных в течение нескольких неделей затопить тоннели водой из Средиземного моря, рассказали источники.

Но, по их словам, израильские власти пока не приняли окончательного решения о затоплении туннелей. Израиль проинформировал о возможной операции Вашингтон и Белый дом крайне неоднозначно к этому отнесся.

Эксперты говорят, что практически невозможно просчитать влияние попытки затопления туннелей на почву и грунтовые воды, водопровод и канализационную систему сектора Газа. Есть вероятность того, что в результате подтопления в почву могут попасть опасные вещества

Затопление туннелей поставит Белый дом в сложную ситуацию и повлечет за собой осуждение всего мира. Боевики же могут безопасно покинуть их, приводит WSJ мнение источников.