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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская армия перешла к тактике полного уничтожения ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Российские военные перешли к тактике полного уничтожения Вооруженных сил Украины, заявил польский генерал Леон Коморницкий.

«В последние месяцы ВСУ, политики и союзные государства допустили ряд ошибок, которые повлияли на отсутствие успехов на фронте», — отметил польский военачальник, его слова передает издание Interia.

Генерал уточнил, что ВСУ совершили крупный просчет, сильно промедлив со своими планами по контрнаступлению, что дало российской армии достаточно времени подготовиться к эффективной обороне.

Теперь российские силы перешли к стратегии полной ликвидации ВСУ, констатировал Коморницкий. Без радикального изменения стратегии со стороны Киева украинскую армию ждет неминуемое поражение.

«России удастся достичь своей цели — занятая ею территория будет оторвана от Украины, включая Крым. На Украине возникнет слабое, отрезанное от ресурсов государство», — спрогнозировал польский генерал.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Один недоумок у власти кидает предъяву другому недоумку у власти. Цирк с конями.

Alhazred

Кто его допустил управлять ЦРУ? С такой "качественной" аналитикой его и в подотдел очистки комунхоза...

scorpion2777

Главная причина провала ВСУ - не с теми связались.

olegsbeglov

Что-то текст уж больно складен для Кличка. Что в оригинале? не только лишь каждый?