Российские военные перешли к тактике полного уничтожения Вооруженных сил Украины, заявил польский генерал Леон Коморницкий.

«В последние месяцы ВСУ, политики и союзные государства допустили ряд ошибок, которые повлияли на отсутствие успехов на фронте», — отметил польский военачальник, его слова передает издание Interia.

Генерал уточнил, что ВСУ совершили крупный просчет, сильно промедлив со своими планами по контрнаступлению, что дало российской армии достаточно времени подготовиться к эффективной обороне.

Теперь российские силы перешли к стратегии полной ликвидации ВСУ, констатировал Коморницкий. Без радикального изменения стратегии со стороны Киева украинскую армию ждет неминуемое поражение.

«России удастся достичь своей цели — занятая ею территория будет оторвана от Украины, включая Крым. На Украине возникнет слабое, отрезанное от ресурсов государство», — спрогнозировал польский генерал.