Россияне принесли в банки рекордный за четыре года объем средств

Объем наличных денег в обращении сократился за ноябрь сразу на 318,2 миллиарда рублей — приток средств в банки растет третий месяц подряд, следует из статистики Банка России

Рост объема наличных в обращении сменился снижением как раз после начавшегося ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка. Резкое повышение ключевой ставки повысило привлекательность вкладов, что активизировало сберегательную модель поведения граждан, приводит «Российская газета» мнение экспертов.

«Вероятно, в ближайшие месяцы сокращение наличных денег в обращении продолжится, особенно если в середине декабря регулятор снова повысит ключевую ставку», — сказал изданию управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

По словам доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова Максима Маркова, масштабное повышение ставок банками, безусловно, стимулировало население более активно пополнять вклады, откладывать крупные покупки, в том числе и по причине роста стоимости кредитов.

За прошедшие две недели средняя ставка по вкладам в топ-50 банков продолжила расти и сейчас составляет от 12,79 до 13,16% для депозитов на три, шесть месяцев и год. То есть рост с начала августа составил 4,21-5,64 процентных пункта.