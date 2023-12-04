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Россияне принесли в банки рекордный за четыре года объем средств

Источник:
«Российская газета»
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Объем наличных денег в обращении сократился за ноябрь сразу на 318,2 миллиарда рублей — приток средств в банки растет третий месяц подряд, следует из статистики Банка России

Рост объема наличных в обращении сменился снижением как раз после начавшегося ужесточения денежно-кредитной политики Центробанка. Резкое повышение ключевой ставки повысило привлекательность вкладов, что активизировало сберегательную модель поведения граждан, приводит «Российская газета» мнение экспертов.

«Вероятно, в ближайшие месяцы сокращение наличных денег в обращении продолжится, особенно если в середине декабря регулятор снова повысит ключевую ставку», — сказал изданию управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

По словам доцента кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Плеханова Максима Маркова, масштабное повышение ставок банками, безусловно, стимулировало население более активно пополнять вклады, откладывать крупные покупки, в том числе и по причине роста стоимости кредитов.

За прошедшие две недели средняя ставка по вкладам в топ-50 банков продолжила расти и сейчас составляет от 12,79 до 13,16% для депозитов на три, шесть месяцев и год. То есть рост с начала августа составил 4,21-5,64 процентных пункта.

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scorpion2777

Главная причина провала ВСУ - не с теми связались.

Alhazred

Кто его допустил управлять ЦРУ? С такой "качественной" аналитикой его и в подотдел очистки комунхоза...

mosquito__2010

Один недоумок у власти кидает предъяву другому недоумку у власти. Цирк с конями.

GammiPluh

Ну не мог же агент сахарок наврать украинцам об долгожданной перемоге... ну он же говорил что русских...