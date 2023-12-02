НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Суд арестовал певца Шарлота

Источник:
РИА Новости
260 1

Певца Эдуарда Шарлота отправили под арест. Кировский районный суд Самары обвинил исполнителя в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Молодой человек признал вину.

«Избрать Эдуарду Шарлоту меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 25 суток, то есть по 24 января 2024 года включительно»,— сказала судья в ходе заседания.

25-летний Эдуард Шарлот покинул Россию, осудив военную операцию на Украине. В июне, находясь за границей, певец выложил видео, на котором он разорвал георгиевскую ленту, натянутую между двумя каменными стенами.

22 ноября певец был задержан по прилете в петербургский аэропорт Пулково. В его отношении возбудили три уголовных дела: два — по статье о реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1), еще одно — по статье об оскорблении чувств верующих (статья 149).

Еще по теме
Новое уголовное дело возбудили против Навального
Как становятся маньяком: звездный пример Чикатило
«Скифское золото» передали Украине
Задержанному певцу Шарлоту вменили дискредитацию ВС России
смотреть все
ЧП #Громкое дело #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Артисты отказались выступать с Шаманом на одной сцене
Почему хотят запретить сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Рубль атакует: каким будет «дно» доллара
Российские военные ослепили спутник‑шпион над Крымом
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Нефть в нашей жизни. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
103
Наступил предсказанный для Земли конец света
56
Раскрыто главное пророчество Ванги про Россию
45
Опубликовано пугающее пророчество Ванги для России
44
Первое таинство: когда крестить и как выбрать крестного
39
Главу ЦБ Набиуллину назвали главным «разрушителем» года