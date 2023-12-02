Суд арестовал певца Шарлота

Певца Эдуарда Шарлота отправили под арест. Кировский районный суд Самары обвинил исполнителя в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Молодой человек признал вину.

«Избрать Эдуарду Шарлоту меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 25 суток, то есть по 24 января 2024 года включительно»,— сказала судья в ходе заседания.

25-летний Эдуард Шарлот покинул Россию, осудив военную операцию на Украине. В июне, находясь за границей, певец выложил видео, на котором он разорвал георгиевскую ленту, натянутую между двумя каменными стенами.

22 ноября певец был задержан по прилете в петербургский аэропорт Пулково. В его отношении возбудили три уголовных дела: два — по статье о реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1), еще одно — по статье об оскорблении чувств верующих (статья 149).