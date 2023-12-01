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Невесту перед зеркалами ужаснула невозможная фотография

Источник:
PetaPixel
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Странная фотография, сделанная во время примерки свадебного платья на iPhone, напугала британскую актрису Тессу Коутс. На снимке девушка и два ее отражения в зеркалах приняли три разные позы.

На изображении девушка стоит, держа одну руку опущенной вниз, а другую — согнутой в локте. Однако на фотографии отражение слева — с двумя опущенными руками, а отражение справа — с согнутыми в локтях.

Коутс рассказала, что не пользовалась никакими имеющимися на iPhone специальными режимами. Посмотрев на фотографию, она ужаснулась. По ее словам, у нее случилась настоящая паническая атака.

Пугающая фотография с разными отражениями
Пугающая фотография с разными отражениями
Фото: © Tessa Coates

Чтобы разобраться в мистическом случае, она отправилась в фирменный салон Apple. Один из экспертов пояснил девушке, что iPhone — не фотоаппарат, а целый компьютер, который делает целую серию снимков, а затем объединяет их в один.

По всей видимости, актриса делала быстрые движения руками, а камера смартфона снимала происходящее, продвигаясь слева направо. В финале алгоритм свел изображения вместе. Именно поэтому на противоположных сторонах фотографии получились разные изображения.

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Asd10

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GammiPluh

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funkit

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mosquito__2010

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