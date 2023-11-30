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Президент «Абрау Дюрсо» назвал цену качественного российского вина

Источник:
Sibnet.ru
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Качественное российское вино стоит 400 рублей за бутылку, сообщил президент группы компаний «Абрау-Дюрсо» Павел Титов.

«350–400 рублей для тихого и 400–450 для игристого: у последнего производственный цикл сложнее, следовательно, и себестоимость выше», — сказал Титов в интервью РИА Новости.

Винодел добавил, что это цена без учета скидки, поэтому «если бутылка игристого стоит на полке за 350 рублей с желтым ценником по акции, то это тоже окей».

Стоимость бутылки складывается из стоимости сырья, куда заложено финансирование виноградников и рабочая сила, а также из комплектующих.

По словам Титова, некоторые из них до сих пор полностью импортные, например, пробка. Этикетка на 50% зависит от валютного курса: краски, бумага и печатное оборудование также закупаются за рубежом.

«Стекло, правда, абсолютно рублевое, мюзле, колпаки, упаковка тоже. В общей сложности около 15% стоимости игристого вина зависит непосредственно от валюты», — подсчитал Титов.

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