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Группа морпехов погибла при взрыве на полигоне

Источник:
Sibnet.ru
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Группа морских пехотинцев погибла 3 ноября при взрыве на военном полигоне Кузьминский в Ростовской области.

По предварительной версии, причиной взрыва стало несоблюдение техники безопасности, пишет издание «161.RU» со ссылкой на три независимых друг от друга источника — в силовых структурах, армии и следственных органах.

ЧП произошло из-за случайной детонации снаряда — снаряд гранатомета РПГ-7 скатился в костер и взорвался. На месте погибли восемь человек, еще восемь получили ранения. Все пострадавшие и погибшие — контрактники из Владивостока.

Четверо тяжелораненых бойцов позднее скончались в госпитале. В настоящее время главное военное следственное управление СК расследует гибель 12 бойцов. Минобороны ЧП официально не комментировало.

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ЧП #Происшествия #Армия
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Топ комментариев

nicollaich

Молодцы.Но цеивроппейцы упорно верят только жолтосиним телевизорам.

pepelmetal

"Путинские мультики" заработали

funkit

Поздно Вольдемар!!! Нужно было сначала головой своей щучьей думать а потом делать!!!

nicollaich

Зеленский с Байденом в фотошопе и не такое могут.