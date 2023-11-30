Группа морпехов погибла при взрыве на полигоне

Группа морских пехотинцев погибла 3 ноября при взрыве на военном полигоне Кузьминский в Ростовской области.

По предварительной версии, причиной взрыва стало несоблюдение техники безопасности, пишет издание «161.RU» со ссылкой на три независимых друг от друга источника — в силовых структурах, армии и следственных органах.

ЧП произошло из-за случайной детонации снаряда — снаряд гранатомета РПГ-7 скатился в костер и взорвался. На месте погибли восемь человек, еще восемь получили ранения. Все пострадавшие и погибшие — контрактники из Владивостока.

Четверо тяжелораненых бойцов позднее скончались в госпитале. В настоящее время главное военное следственное управление СК расследует гибель 12 бойцов. Минобороны ЧП официально не комментировало.