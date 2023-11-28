Windows 10 упростила установку дополнительных обновлений

Microsoft интегрировала в Windows 10 опцию, благодаря которой пользователи смогут автоматически получать дополнительные обновления операционной системы.

Нововведение доступно в разделе «Групповая политика», пользователь должен сам активировать функцию. После этого Windows 10 начнет автоматически устанавливать апдейты, которые распространяются посредством поэтапного развертывания.

Ранее дополнительные обновления для Windows 10 можно было устанавливать только вручную, пишет WindowsLatest. Администраторы в организациях смогут включать и отключать новую опцию, как объект групповой политики.

Дополнительные обновления часто исправляют ошибки в стабильных версиях операционной системы или недавно обнаруженные уязвимости. В каждом из них доступно описание проблемы, которую оно решает.