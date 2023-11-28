НАВЕРХ
Актуальная тема
Человек и компьютер
Актуальная тема
Человек и компьютер
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Windows 10 упростила установку дополнительных обновлений

Источник:
Sibnet.ru
304 0

Microsoft интегрировала в Windows 10 опцию, благодаря которой пользователи смогут автоматически получать дополнительные обновления операционной системы.

Нововведение доступно в разделе «Групповая политика», пользователь должен сам активировать функцию. После этого Windows 10 начнет автоматически устанавливать апдейты, которые распространяются посредством поэтапного развертывания.

Ранее дополнительные обновления для Windows 10 можно было устанавливать только вручную, пишет WindowsLatest. Администраторы в организациях смогут включать и отключать новую опцию, как объект групповой политики.

Дополнительные обновления часто исправляют ошибки в стабильных версиях операционной системы или недавно обнаруженные уязвимости. В каждом из них доступно описание проблемы, которую оно решает.

Тема: Человек и компьютер
Чат-бот ChatGPT добавили в командную строку Windows 11
Новый российский бренд ноутбуков вышел на рынок
Microsoft сломала важный компонент Windows
Обновление сломало панель задач Windows 11
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Как замести цифровые следы
26.11.23, 05:48
1674
0
Как просто увеличить скорость интернета
Видео загружаются медленно, сайты открываются с задержкой, а онлайн-игры показывают высокий пинг. Почему это происходит и как увеличить скорость интернета?
25.11.23, 21:55
2540
0
Как включить пасхалку с привидениями в Google
Google выпустил секретную пасхалку в честь Хэллоуина. чтобы ее запустить, надо написать одно слово
17.10.23, 17:03
5740
0
Как получить красивый мобильный номер Ростелекома
Заменить номер можно самостоятельно в Личном кабинете Ростелекома с возможностью выбора обычного или «золотого» номера
03.10.23, 12:33
7180
0
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
Неправильно установленные камеры на дачном участке могут привести к конфликту с соседями и с законом
05.07.23, 09:35
17057
3
Как выбрать
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
11.11.23, 16:41
4351
1
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
8895
0
Сравнили 10 лучших платных онлайн-курсов и 5 бесплатных по МВА
Собрали подборку из 20 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов MBA, с помощью которых вы получите знания, навыки и сеть контактов для успешного роста в бизнесе
24.08.23, 10:04
9518
1
Сравнили 10 платных и 5 бесплатных курсов по Deep Learning
Собрали подборку из 10 платных и 5 бесплатных онлайн-курсов по обучению Deep Learning (глубокое обучение) для новичков, middle- и senior-разработчиков
21.08.23, 12:46
12765
0
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
Этот провод используется для подключения мониторов, телевизоров к приставкам и компьютерам, а плюсом его использования стало то, что он сразу передает и видео и звук
17.03.23, 18:34
27341
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
МИД РФ встревожили планы НАТО поднять химоружие с морского дна
Россия «свела с ума» западные ракеты
Россия получила разрушительную «ракету‑метеорит»
Песков назвал причину сегодняшней трагедии на Украине
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Нефть в нашей жизни. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

Связались хохлы с натовцами. Теперь вся Украина в кладбищах конца края нет.

anubis77

Там год отправки написан. Думать это не твоё?

D_I_A_B_L_O_o

Раз в Крыму нашли, значит скифское золото принадлежит по праву России!

GammiPluh

мы все ждем когда щеки у США лопнут) они как качек перекачанный на стероидах, мышцы есть толку нет