Власти Украины задумали переименовать города в Крыму

Украинские власти предложили переименовать города в российском Крыму в рамках «деколонизации топонимики», соответствующую инициативу выдвинуло Министерство по вопросам реинтеграции.

Согласно предложению, географическим названиям в Крыму будут возвращены исторические наименования на крымско-татарском языке, сообщается в телеграм-канале украинского ведомства.

Отмечается, что сейчас согласовываются механизмы, позволяющие применять написание топонимов с использованием латинской графики в медиа и научных работах, на дорожных указателях и картах.

Ранее Национальная комиссия Украины по стандартам языка рекомендовала изменить названия более чем 1,4 тысячи населенных пунктов на территории страны. В документе с рекомендациями утверждалось, что существующие топонимы либо «не соответствуют лексическим нормам украинского языка», либо «касаются российской имперской политики».