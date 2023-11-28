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Власти Украины задумали переименовать города в Крыму

Источник:
Sibnet.ru
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Украинские власти предложили переименовать города в российском Крыму в рамках «деколонизации топонимики», соответствующую инициативу выдвинуло Министерство по вопросам реинтеграции.

Согласно предложению, географическим названиям в Крыму будут возвращены исторические наименования на крымско-татарском языке, сообщается в телеграм-канале украинского ведомства.

Отмечается, что сейчас согласовываются механизмы, позволяющие применять написание топонимов с использованием латинской графики в медиа и научных работах, на дорожных указателях и картах.

Ранее Национальная комиссия Украины по стандартам языка рекомендовала изменить названия более чем 1,4 тысячи населенных пунктов на территории страны. В документе с рекомендациями утверждалось, что существующие топонимы либо «не соответствуют лексическим нормам украинского языка», либо «касаются российской имперской политики».

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Политика #Мир #Россия
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