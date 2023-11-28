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Смолов подарил жене Porsche Cayenne

Источник:
Sibnet.ru
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Федор Смолов и Карина Истомина
Фото: © @diamond_april

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов подарил жене, популярной блогерше и диджею Карине Истоминой Porsche Cayenne за миллионы рублей.

Истомина поделилась в сторис Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фотографиями Porsche Cayenne черного цвета с красным кожаным салоном, подписав их: «Люблю мужа».

Стоимость такой машины, по данным официального сайта дилера, варьируется от 6 до 16 миллионов рублей.

Слухи о романе 33-летнего Смолова с 29-летней Истоминой появились весной этого года. В июне они поженились, а в середине ноября стало известно, что у них родилась дочь.

Истомина — модель, диджей и блогер, одна из основательниц YouTube-шоу «Справиться проще».

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Спорт #Футбол #Светская хроника
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