Смолов подарил жене Porsche Cayenne

Нападающий московского «Динамо» Федор Смолов подарил жене, популярной блогерше и диджею Карине Истоминой Porsche Cayenne за миллионы рублей.

Истомина поделилась в сторис Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) фотографиями Porsche Cayenne черного цвета с красным кожаным салоном, подписав их: «Люблю мужа».

Стоимость такой машины, по данным официального сайта дилера, варьируется от 6 до 16 миллионов рублей.

Слухи о романе 33-летнего Смолова с 29-летней Истоминой появились весной этого года. В июне они поженились, а в середине ноября стало известно, что у них родилась дочь.

Истомина — модель, диджей и блогер, одна из основательниц YouTube-шоу «Справиться проще».