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Нестареющей Екатерине Андреевой исполнилось 62 года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © @ekaterinaandreeva_official

Телеведущая Первого канала Екатерина Андреева отметила 62-летие в понедельник, 27 ноября. Она славится своей неизменяющейся с годами внешностью.

Андреева начала карьеру на телевидении в 1992 году на канале «Россия» (ранее РТР). А на Первый канал пришла в 1995 году.

За 31 год работы на телевидении зрители практически не видят изменений во внешности Андреевой. Она остается эталоном красоты и молодости на протяжении долгого времени.

Периодически Андреева делится с поклонниками секретами своей молодости. Среди базовых привычек, которые помогают ведущей всегда хорошо выглядеть — здоровый образ жизни, спорт, уход за кожей и полноценный сон.

«Сон всегда в полной темноте, с открытыми окнами и в прохладе. Не раз говорила и повторю: 17 градусов в спальне и ортопедическая подушка. Идеально — ложиться не позже 23:00», — писала Андреева в соцсети.

Недавно ведущая рассказала и об уходе за кожей лица. Зимой она три раза в неделю использует тканевые маски для лица с коллагеном и витамином А. Это важно, чтобы кожа всегда оставалась увлажненной.

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Обсуждение (2)
Топ комментариев

corrector

"Иркут с пистолетом " плач, твой хозяин стареет !

mosquito__2010

Одни недоумки показывают своё фи другим недоумкам. Ржака.

HAAN27

Поэтому и экс-врач, что говорит про "белый дом" такое!!!

anubis77

Там год отправки написан. Думать это не твоё?