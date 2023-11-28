Нестареющей Екатерине Андреевой исполнилось 62 года

Телеведущая Первого канала Екатерина Андреева отметила 62-летие в понедельник, 27 ноября. Она славится своей неизменяющейся с годами внешностью.

Андреева начала карьеру на телевидении в 1992 году на канале «Россия» (ранее РТР). А на Первый канал пришла в 1995 году.

За 31 год работы на телевидении зрители практически не видят изменений во внешности Андреевой. Она остается эталоном красоты и молодости на протяжении долгого времени.

Периодически Андреева делится с поклонниками секретами своей молодости. Среди базовых привычек, которые помогают ведущей всегда хорошо выглядеть — здоровый образ жизни, спорт, уход за кожей и полноценный сон.

«Сон всегда в полной темноте, с открытыми окнами и в прохладе. Не раз говорила и повторю: 17 градусов в спальне и ортопедическая подушка. Идеально — ложиться не позже 23:00», — писала Андреева в соцсети.

Недавно ведущая рассказала и об уходе за кожей лица. Зимой она три раза в неделю использует тканевые маски для лица с коллагеном и витамином А. Это важно, чтобы кожа всегда оставалась увлажненной.