Столтенберг раскрыл ключевую задачу НАТО относительно России

Одна из главных задач НАТО — недопущение эскалации конфликта на Украине и его превращение в полномасштабную войну с Россией, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«У НАТО есть две основных задачи относительно агрессии против Украины. Одна — это предоставлять поддержку Украине, и мы делаем это с начала войны, многие страны НАТО предоставляли помощь Украине еще до начала полномасштабного вторжения», — цитирует ТАСС Столтенберга.

Другая главная задача, по словам генсека альянса, — это не допустить, чтобы конфликт превратился в полномасштабную войну между Россией и НАТО, «поскольку это приведет к еще большим страданиям, смертям и разрушениям».

Столтенберг также напомнил позицию всех стран альянса, что «полноценное членство Украины в НАТО в разгар боевых действий невозможно». Он также пообещал продолжать оказывать поддержку Украине оружием, несмотря на провал наступления ВСУ.