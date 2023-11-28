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Столтенберг раскрыл ключевую задачу НАТО относительно России

Источник:
ТАСС
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Одна из главных задач НАТО — недопущение эскалации конфликта на Украине и его превращение в полномасштабную войну с Россией, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«У НАТО есть две основных задачи относительно агрессии против Украины. Одна — это предоставлять поддержку Украине, и мы делаем это с начала войны, многие страны НАТО предоставляли помощь Украине еще до начала полномасштабного вторжения», — цитирует ТАСС Столтенберга.

Другая главная задача, по словам генсека альянса, — это не допустить, чтобы конфликт превратился в полномасштабную войну между Россией и НАТО, «поскольку это приведет к еще большим страданиям, смертям и разрушениям».

Столтенберг также напомнил позицию всех стран альянса, что «полноценное членство Украины в НАТО в разгар боевых действий невозможно». Он также пообещал продолжать оказывать поддержку Украине оружием, несмотря на провал наступления ВСУ.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Одни недоумки показывают своё фи другим недоумкам. Ржака.

corrector

"Иркут с пистолетом " плач, твой хозяин стареет !

mosquito__2010

Те кто под Авдеевкой попросту не понимали что их всех бросили на убой, так же как под Бахмутом, нужно...

HAAN27

Поэтому и экс-врач, что говорит про "белый дом" такое!!!