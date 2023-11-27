Почему нельзя двигаться быстрее скорости света

Ни один материальный объект во Вселенной не может превысить скорость света (СС) — 300 000 километров в секунду — и это многократно было доказано наукой. Но почему?

Скорость света в вакууме — одна из фундаментальных физических констант. Благодаря этой постоянной окружающий нас мир существует в том виде, в каком мы его наблюдаем. Невозможность превышения СС вытекает из специальной теории относительности (СТО), сформулированной Альбертом Эйнштейном.

Согласно СТО, чем ближе скорость объекта к скорости света, тем больше становиться его масса, и тем больше замедляется время. Для того чтобы разогнать объект до СС потребуется бесконечное количество энергии, поскольку масса самого объекта станет бесконечной. У самого же света нет массы, поэтому он может двигаться с такой скоростью.

СС в вакууме составляет ровно 299 792 458 метров в секунду. Это постоянная величина. Почему именно такова скорость света — не известно. Таков закон природы.

Как уже было сказано, с такой скоростью могут двигаться только безмассовые частицы — видимый свет, другое электромагнитное излучение, гравитационные волны и так далее. Вещество, имеющее массу, может приближаться к скорости света, но никогда не достигает ее.

Превысить скорость света можно лишь, используя разломы в пространстве-времени, позволяющие обойти правила обычного передвижения и при этом не нарушить специальную теорию относительности.