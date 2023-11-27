НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Почему нельзя двигаться быстрее скорости света

Источник:
Sibnet.ru
485 4

Ни один материальный объект во Вселенной не может превысить скорость света (СС) — 300 000 километров в секунду — и это многократно было доказано наукой. Но почему?

Скорость света в вакууме — одна из фундаментальных физических констант. Благодаря этой постоянной окружающий нас мир существует в том виде, в каком мы его наблюдаем. Невозможность превышения СС вытекает из специальной теории относительности (СТО), сформулированной Альбертом Эйнштейном.

Согласно СТО, чем ближе скорость объекта к скорости света, тем больше становиться его масса, и тем больше замедляется время. Для того чтобы разогнать объект до СС потребуется бесконечное количество энергии, поскольку масса самого объекта станет бесконечной. У самого же света нет массы, поэтому он может двигаться с такой скоростью.

СС в вакууме составляет ровно 299 792 458 метров в секунду. Это постоянная величина. Почему именно такова скорость света — не известно. Таков закон природы.

Как уже было сказано, с такой скоростью могут двигаться только безмассовые частицы — видимый свет, другое электромагнитное излучение, гравитационные волны и так далее. Вещество, имеющее массу, может приближаться к скорости света, но никогда не достигает ее.

Превысить скорость света можно лишь, используя разломы в пространстве-времени, позволяющие обойти правила обычного передвижения и при этом не нарушить специальную теорию относительности.

Еще по теме
Доказано внеземное происхождение кулона Тутанхамона
Создана вода с необычными свойствами
Инженеры показали радар черных кошек
Найдена древняя машина «спасения цивилизации»
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Найдена древняя машина «спасения цивилизации»
МИД РФ встревожили планы НАТО поднять химоружие с морского дна
Новый президент Аргентины предложил помощь Зеленскому
Россия «свела с ума» западные ракеты
Обсуждение (4)
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Нефть в нашей жизни. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

Asd10

Скорее всего когда Украина признает поражение, капитулирует и разоружится. Я так думаю.

Asd10

Ща нам будет продемонстрирована чечетка на пупе... ☺

anubis77

Конечно же это не галлюцинации. В твоей же копипасте говорится про нейросеть Google. Где ты увидел, что...

anubis77

Галлюцинации продолжаются? Я что-то про вброс писал, или про то что это фото фейк? Вопрос я тебе какой...