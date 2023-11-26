НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Глава МИД Литвы допустил исчезновение Украины

Источник:
РИА Новости
566 9

Украина перестанет существовать, если поддастся усталости от конфликта, заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

«Усталость от войны — это феномен обществ, живущих в мире. Если бы Украина поддалась усталости от войны, она перестала бы существовать», — приводит РИА Новости заявление Ландсбергиса.

По его словам, признаки этого становятся все более заметными в позиции западных стран.

Ландсбергис призвал Запад бороться с подобным явлением, так как тот обладает «достаточной структурной мощью», чтобы оказать Украине необходимую поддержку для «достижения победы».

Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка президента Владимира Зеленского ослабевает. 

По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться.

Тема: Военная операция на Украине
Российские войска взяли под контроль промзону Авдеевки
Названо самое грозное российское оружие СВО
Украина проведет демобилизацию всех срочников
Россия «свела с ума» западные ракеты
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Найдена древняя машина «спасения цивилизации»
МИД РФ встревожили планы НАТО поднять химоружие с морского дна
Песков оценил угрозы Киева в адрес Путина одной фразой
Каннибала-сатаниста помиловали после участия в СВО
Обсуждение (9)
Картина дня
Глава МИД Литвы допустил исчезновение Украины
Российские войска взяли под контроль промзону Авдеевки
Премьер Баварии заявил о тяжелом кризисе в Германии
ГИБДД рассказала о рейдах по выявлению машин с летней резиной
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Нефть в нашей жизни. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
38
Песков оценил угрозы Киева в адрес Путина одной фразой
30
Шеф Пентагона заявил, что для Украины у него «чудо‑оружия» нет
25
Позиции ВСУ на фронте атаковали полчища мышей
20
Новый президент Аргентины предложил помощь Зеленскому
19
Губернатор допустила замену глав регионов на нейросети