Глава МИД Литвы допустил исчезновение Украины

Украина перестанет существовать, если поддастся усталости от конфликта, заявил министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.

«Усталость от войны — это феномен обществ, живущих в мире. Если бы Украина поддалась усталости от войны, она перестала бы существовать», — приводит РИА Новости заявление Ландсбергиса.

По его словам, признаки этого становятся все более заметными в позиции западных стран.

Ландсбергис призвал Запад бороться с подобным явлением, так как тот обладает «достаточной структурной мощью», чтобы оказать Украине необходимую поддержку для «достижения победы».

Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка президента Владимира Зеленского ослабевает.

По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться.