Ураган принес розовых фламинго на Алтай

Недавний ураган, накрывший регионы Сибири, принес в
Республику Алтай розовых фламинго. Птицы замерзали в непривычном для них
климате, но их спасли люди.
Двух ослабших фламинго нашли жители Чойского района, забрали
в теплое помещение и сообщили специалистам. Научный сотрудник Сайлюгемского
нацпарка Алексей Кужлеков и ветеринар курорта «Манжерок» Александр Ярыгин забрали
птиц и отвезли в Барнаульский зоопарк.
Ученые считают, что птицы сбились с пути во время недавнего
урагана, уточнила пресс-служба парка. Им повезло оказаться рядом с селом, где их приютили неравнодушные люди.
Если бы фламинго остались на морозе чуть дольше, погибли бы.
«Фламинго птица очень легкая и не может сопротивляться
сильным порывам ветра. Все оказавшиеся у нас в зоопарке особи первогодки. Они
тем более неопытные. Теперь их судьба будет связана с зоопарком», – рассказал
директор зоопарка Сергей Писарев.
Еще одну птицу нашли жители в Шебалинском районе, ее также
вызвались отвезти в Барнаул Кужлеков и Ярыгин.
«Птица все время поджимает, поднимает правую лапу, возможно,
повредил или обморозил ее. Температура на Алтае опустилась до -18 градусов.
Крылья повреждены, но целы, нужно наблюдать за состоянием. Главное, что птица в
тепле, накормлена», – сообщил ветеринар.
По данным краевого Минприроды, в первой декаде ноября в
Первомайском районе крае рыбаки также находили молодого фламинго. К сожалению,
он не выжил.