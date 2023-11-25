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Ураган принес розовых фламинго на Алтай

Источник:
Sibnet.ru
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Недавний ураган, накрывший регионы Сибири, принес в Республику Алтай розовых фламинго. Птицы замерзали в непривычном для них климате, но их спасли люди.

Двух ослабших фламинго нашли жители Чойского района, забрали в теплое помещение и сообщили специалистам. Научный сотрудник Сайлюгемского нацпарка Алексей Кужлеков и ветеринар курорта «Манжерок» Александр Ярыгин забрали птиц и отвезли в Барнаульский зоопарк.

Ученые считают, что птицы сбились с пути во время недавнего урагана, уточнила пресс-служба парка. Им повезло оказаться рядом с селом, где их приютили неравнодушные люди. Если бы фламинго остались на морозе чуть дольше, погибли бы.

«Фламинго птица очень легкая и не может сопротивляться сильным порывам ветра. Все оказавшиеся у нас в зоопарке особи первогодки. Они тем более неопытные. Теперь их судьба будет связана с зоопарком», – рассказал директор зоопарка Сергей Писарев.

Еще одну птицу нашли жители в Шебалинском районе, ее также вызвались отвезти в Барнаул Кужлеков и Ярыгин.

«Птица все время поджимает, поднимает правую лапу, возможно, повредил или обморозил ее. Температура на Алтае опустилась до -18 градусов. Крылья повреждены, но целы, нужно наблюдать за состоянием. Главное, что птица в тепле, накормлена», – сообщил ветеринар.

По данным краевого Минприроды, в первой декаде ноября в Первомайском районе крае рыбаки также находили молодого фламинго. К сожалению, он не выжил.  

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Жизнь #Гео #Республика Алтай #Алтайский край
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