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Microsoft сломала важный компонент Windows

Источник:
Sibnet.ru
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Компания Microsoft случайно сломала функцию «Экранный диктор», предназначенную для людей с плохим зрением. Установка Windows 11 версии 23Н2 выводит компонент операционной системы из строя.

Функция перестает работать при чистой установке Windows 11 с пакетом обновления 23Н2, если пользоваться ранее установленной ОС и просто накатывать на нее обновления, то утилита продолжит исправно функционировать, пишет Neowin.

Апдейт 23Н2 для Windows 11 в своем финальном исполнении вышел 31 октября 2023 года. Так как функция востребована только у слабовидящих и слепых людей, на проблему обратили внимание только сейчас.

Microsoft признала наличие проблемы — выяснилось, что после чистой установки утилита «Экранный диктор» запустится, но не будет реагировать на запросы пользователя. При этом компонент непрерывно находится в составе Windows с 2000 года.

Разработчики в официальном блоге подчеркнули, что в настоящее время ведется разработка патча, который устраняет проблему. Пока же пользователей с плохим зрением попросили избегать чистой переустановки Windows 11.

Тема: Человек и компьютер
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mosquito__2010

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c2h5oh76

Естественно, ты бы свой пятачок даже не высунул бы

MuCbE

Беспокоились гораздо сильнее или ты хочешь чтоб они как в этой новости просто высказались и забили?

GammiPluh

Если это действительно так, то ВСУ проиграло войну - дроны самое важное, после артиллерии, средство поражения.