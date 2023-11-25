Microsoft сломала важный компонент Windows

Компания Microsoft случайно сломала функцию «Экранный диктор», предназначенную для людей с плохим зрением. Установка Windows 11 версии 23Н2 выводит компонент операционной системы из строя.

Функция перестает работать при чистой установке Windows 11 с пакетом обновления 23Н2, если пользоваться ранее установленной ОС и просто накатывать на нее обновления, то утилита продолжит исправно функционировать, пишет Neowin.

Апдейт 23Н2 для Windows 11 в своем финальном исполнении вышел 31 октября 2023 года. Так как функция востребована только у слабовидящих и слепых людей, на проблему обратили внимание только сейчас.

Microsoft признала наличие проблемы — выяснилось, что после чистой установки утилита «Экранный диктор» запустится, но не будет реагировать на запросы пользователя. При этом компонент непрерывно находится в составе Windows с 2000 года.

Разработчики в официальном блоге подчеркнули, что в настоящее время ведется разработка патча, который устраняет проблему. Пока же пользователей с плохим зрением попросили избегать чистой переустановки Windows 11.