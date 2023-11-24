Губернатор допустила замену глав регионов на нейросети

Российских губернаторов и других чиновников в будущем могут заменить нейросети, предположила глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова во время пресс-конференции на выставке «Россия».

«Есть президент и хватит. А остальные другим делом занимаются. И вот тут эти технологии, мне кажется, были бы крайне полезны. Чтобы затем губернаторы ушли в эти сетки», — цитирует URA.RU Комарову.

По ее мнению, нужно двигаться в этом направлении, чтобы человеческий фактор негативно не влиял на принятие решений.

IT-блок правительства ХМАО уже разработал для Комаровой цифрового помощника. Нейросеть носит рабочее название «Вика». Она будет готовить аналитические отчеты для главы региона, а также хранить нормативную базу.