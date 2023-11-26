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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Японский репортер рассказал, как бойцы ВСУ бегут от российских ударов

Источник:
Daily Shincho
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Украинские солдаты признают успехи Вооруженных сил России и жалуются на нехватку боеприпасов, пишет с места боев военный корреспондент японской газеты Daily Shincho Хитоши Такасе.

«Звуки разрывов русских снарядов и артиллерийского огня с украинской стороны слышны постоянно. Но грохот российской артиллерии слышится явно чаще — Вооруженные силы Украины (ВСУ) ей значительно уступает», — отметил Такасе.

Репортер стал свидетелем работы украинской артиллерии. «Сразу после залпа солдат кричит мне: "Беги!" Все дело в том, что российские военные немедленно будут контратаковать то место, откуда производились выстрелы», — рассказал он.

«Самое главное — это небо. Русские ведут тщательное наблюдение с воздуха, и артиллерия может внезапно атаковать вас, как только вы выйдете на огневую позицию», — указал командир украинской машины БМ-21 «Град» по имени Роман.

По словам Такасе, украинские войска ведут тяжелые наземные бои на земле при превосходстве российских сил в воздухе. «Я понял призыв украинских солдат к тому, чтобы их обеспечили современным оружием, поставили необходимые боеприпасы и дали бы авиационное прикрытие на поле боя», — подчеркнул репортер.

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