НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Секс‑игрушку заставили мастурбировать силой мысли

Источник:
VICE
485 0

Американский изобретатель Брайан Слоэн разработал механический мастурбатор Autoblow 2, управляемый силой мысли с использованием метода электроэнцефалографии.

Изобретению предшествовали теоритические изыскания. Затем у Слоэна и его команды ушло три месяца на то, чтобы научить устройство управляться силой мысли. Для этого им пришлось разработать классификаторы машинного обучения, рассказал изобретатель изданию Vice.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКогда мастурбация  нормальна?

По словам Слоэна, недостаток Autoblow 2 — не очень удобная гарнитура для электроэнцефалограммы. Есть гораздо более удобные гарнитуры, но они пока слишком дороги для массового покупателя.

Изобретатель рассчитывает, что широкие перспективы для его устройства откроются после внедрения технологии вживления в мозг чипов-имплантов типа Neuralink Илона Маска, то есть когда появится эффективный и безопасный интерфейс «мозг-компьютер».

Еще по теме
Искусственный интеллект сгенерировал идеальную женщину
Обнаружен способ повысить эффект приложений для знакомств
Ученые доказали реальность ярких переживаний в момент смерти
Опасный газлайтинг: как распознать манипуляции в отношениях
смотреть все
Наука #Психо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Найдена древняя машина «спасения цивилизации»
МИД РФ встревожили планы НАТО поднять химоружие с морского дна
Песков оценил угрозы Киева в адрес Путина одной фразой
Каннибала-сатаниста помиловали после участия в СВО
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Как выбрать зимние шины, или Учимся читать колесо
Тактика и размеры: чем отличаются площадки КХЛ и НХЛ
Нефть в нашей жизни. ИНФОГРАФИКА
Самое обсуждаемое
38
Песков оценил угрозы Киева в адрес Путина одной фразой
30
Шеф Пентагона заявил, что для Украины у него «чудо‑оружия» нет
25
Позиции ВСУ на фронте атаковали полчища мышей
20
Новый президент Аргентины предложил помощь Зеленскому
19
Губернатор допустила замену глав регионов на нейросети