Секс‑игрушку заставили мастурбировать силой мысли

Американский изобретатель Брайан Слоэн разработал механический мастурбатор Autoblow 2, управляемый силой мысли с использованием метода электроэнцефалографии.

Изобретению предшествовали теоритические изыскания. Затем у Слоэна и его команды ушло три месяца на то, чтобы научить устройство управляться силой мысли. Для этого им пришлось разработать классификаторы машинного обучения, рассказал изобретатель изданию Vice.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Когда мастурбация нормальна?

По словам Слоэна, недостаток Autoblow 2 — не очень удобная гарнитура для электроэнцефалограммы. Есть гораздо более удобные гарнитуры, но они пока слишком дороги для массового покупателя.

Изобретатель рассчитывает, что широкие перспективы для его устройства откроются после внедрения технологии вживления в мозг чипов-имплантов типа Neuralink Илона Маска, то есть когда появится эффективный и безопасный интерфейс «мозг-компьютер».