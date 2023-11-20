Песков рассказал об отношении Путина к Тулееву

Президент России Владимир Путин в ближайшее время направит телеграмму соболезнования родным и близким экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Глава государства всегда высоко ценил его заслуги, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе очередного брифинга.

«У них были прекрасные личные отношения – у Путина с Тулеевым. И Путин всегда высоко ценил заслуги Тулеева. В бытность Тулеева руководителем региона они неоднократно общались, в том числе и в весьма и весьма непростых ситуациях», — цитируют «Ведомости» Пескова.

Песков добавил, что пока неизвестно, приедет ли Путин лично проститься с Тулеевым.

Тулеев скончался на 80-м году жизни, об этом стало известно 20 ноября. Прощание с ним состоится 22 ноября в Музыкальном театре Кузбасса имени А. К. Боброва.