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Песков рассказал об отношении Путина к Тулееву

Источник:
Sibnet.ru
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Аман Тулеев на совещании в связи с трагедией в Кемерово
Фото: Пресс-служба Президента Российской Федерации / CC BY 4.0

Президент России Владимир Путин в ближайшее время направит телеграмму соболезнования родным и близким экс-губернатора Кемеровской области Амана Тулеева. Глава государства всегда высоко ценил его заслуги, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе очередного брифинга.

«У них были прекрасные личные отношения – у Путина с Тулеевым. И Путин всегда высоко ценил заслуги Тулеева. В бытность Тулеева руководителем региона они неоднократно общались, в том числе и в весьма и весьма непростых ситуациях», — цитируют «Ведомости» Пескова.

Песков добавил, что пока неизвестно, приедет ли Путин лично проститься с Тулеевым.

Тулеев скончался на 80-м году жизни, об этом стало известно 20 ноября. Прощание с ним состоится 22 ноября в Музыкальном театре Кузбасса имени А. К. Боброва.

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Политика #Россия #Кузбасс
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GammiPluh

Удивительное вокруг происходит... еще не много и поймут на сколько сильно их нагнули

mosquito__2010

С 2014 г. до 2022 г. им предлагали Мир через Минские соглашения после организованных котлов к которые...

mosquito__2010

Ты не видишь, люди видят. Ты лжец и фейкомет. Зачем ты постоянно выдвигаешь какие то нелепые и абсурдные...

Asd10

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