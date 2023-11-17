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Родители Пехтелевой потребовали проверки решения о помиловании убийцы

Источник:
Sibnet.ru
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Отец жестоко убитой в Кемерове Веры Пехтелевой обратился в прокуратуру Кемеровской области с требованием провести проверку работы комиссии по помилованию, которая освободила ее убийцу Владислава Канюса.

Евгений Пехтелев в обращении к прокурору указал, что при внесении на рассмотрение кандидатуры для помилования комиссия должна учитывать, в частности, срок отбытого Канюсом наказания (меньше года), характер и степень общественной опасности совершенного преступления, а также мнения потерпевших или их родственников относительно возможности помилования. Документ опубликовала правозащитница Алена Попова (признана иноагентом в РФ).

23-летняя Вера Пехтелева была убита в январе 2020 года в Кемерове. Она приехала к бывшему молодому человеку за вещами. Тот не выпустил ее, начал избивать и душить. На теле девушки насчитали 111 травм и телесных повреждений. В июле 2022 года Канюса осудили на 17 лет строгого режима за убийство с особой жестокостью.

Мужчину в камуфляже и с оружием, похожего на Канюса, заметили в зоне СВО летом. Недавно семья Пехтелевой получила ответ от прокуратуры Ростовской области, в котором говорилось, что Канюс был помилован указом президента 28 апреля 2023 года. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил помилование убийцы «искуплением».

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ЧП #Громкое дело #Кузбасс
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Топ комментариев

mosquito__2010

Как говорится суть США в одном лице.

MaxIrkRu1

А, в основном, весь народ, кроме олигархов, беднеет.За год цены выросли не на 2%, а на 20-40.

GammiPluh

Уже останавливаться смысла нет, продолжайте!

mosquito__2010

Ой скоро вообще дефицит всего и вся начнётся. Текущее время "синдрома опущенных рук" вам будет казаться...