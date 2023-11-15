Человечество год назад (15 ноября 2022 года) отметило рождение 8-миллиардного жителя. К сегодня население Земли увеличилось еще на 70 миллионов. Новый барьер в 9 миллиардов прогнозируется к 2037 году. Настанет ли время, когда из-за перенаселения людям не хватит еды и воды? И может ли начаться обратный процесс?

Рост численности людей совершенно никого не беспокоил до 1798 года пока не вышла в свет книга английского экономиста Томаса Мальтуса под названием «Опыт закона о народонаселении». Он нарисовал мрачную картину.

Мальтус полагал, что население Земли будет удваиваться каждую четверть века — расти в геометрической прогрессии. А производство продуктов питания и прочих материальных благ — только в арифметической. Люди с каждым годом будут становиться все беднее, и наступит момент, когда мир погрузится в пучину голода, войн и всеобщей разрухи.

К счастью, прогноз английского экономиста не оправдался. Он не учел развитие технологий, которые позволили на порядки увеличить производство продуктов питания, одежды, предметов и машин. Правда, каждый такой технологический скачок неизбежно вызывал рост численности людей, но эта уже другая история.

Сквозь «бутылочное горлышко»

В древние времена люди жили голодно, холодно и часто умирали молодыми от заболеваний, не говоря уже о войнах. Поэтому численность населения если и росла, то черепашьими темпами.

Принято считать, что 1,5 миллиона лет назад общая численность наших предков — Homo habilis («человека умелого») — составляла примерно 100 тысяч. 900-800 тысяч лет назад разразилась катастрофа, и число людей резко сократилось. Их осталось всего-то чуть больше тысячи на всю планету. Наука полагает, что виной тому была кардинальная смена климата.

Но те, что прошли сквозь «бутылочное горло», стали только сильнее. Они адаптировались и за сотни тысяч лет численность восстановилась. В эпоху каменного века люди расселились по всей планете и успешно освоили ее.

Переселение народов и Великая чума

Ко времени Рождества Христова численность населения оценивается в 200-300 миллионов. На Античность пришло время расцвета науки, культуры и экономики. Число людей росло даже несмотря на нескончаемые войны. С постепенным упадком, наметившимся в IV веке, численность стабилизировалась. А в V веке пришла беда.

На пятое столетие нашей эры пришлось Великое переселение народов. Похолодание климата, которые ученые назвали Климатическим пессимумом, привело в движение огромные людские массы. Они сметали на своем пути целые государства. Под давлением варварских масс погибла Римская империя. Многие ранее процветавшие места обезлюдели.

Численность населения вновь начала расти в Средневековье — в IX-X веках. В XI веке она достигла 500 миллионов. Империя Каролингов восстановила порядок в Европе, привела в порядок сельское хозяйство. Западные народы вступили на путь феодализма и успешно шли по нему, пока их не настигла божья кара — «Черная смерть».

В 1346 году пришла Великая Чума. Она уходила и возвращалась вновь. Всего было несколько волн. За 20 лет пандемия унесла примерно половину населения Европы. Сильнее пострадала ее южная часть. Некоторые регионы Италии лишись 70% населения. Выкосила «Черная смерть» население и других стран мира.

Фантастический рост

Ушло несколько сотен лет на устранение последствий Великой чумы. Численность населения вернулась к дочумному уровню только к XVI- XVII векам. Быстрому восстановлению препятствовали Малый ледниковый период (глобальное похолодание) и религиозные войны.

В XIX веке происходит взрыв. Количество людей на планете начинает расти, словно на дрожжах. В 1804 году — первый миллиард, в 1927-м — второй, в 1960 — третий, далее — рост по экспоненте. Причиной этого стали:

промышленная революция, на порядки увеличившая производство материальных благ

«Зеленая революция», преобразившая сельское хозяйство и накормившая весь мир

научная революция в медицине, кардинально сократившая раннюю смертность людей

Казалось, взрывному росту числа людей на Земле не будет конца, но выяснилось, что все не так просто. Выявилась новая закономерность: по мере роста благосостояния люди начинают меньше рожать детей.

Демографический переход

Стремительный рост населения сейчас обеспечивается странами Азии и Африки. Наложились два фактора. Первый — характерное для традиционных аграрных обществ большое число детей в семье (в давние времена от их количества зависела выживаемость семейной группы). Второй — резкое снижение детской смертности благодаря современной медицине.

Ученые считают, что по мере развития азиатских и африканских обществ (урбанизация, включенность в современную экономику) они неизбежно повторят путь западных стран, где аналогичный процесс начался в конце XIX веке. И в Африке, и в Азии тоже сократиться рождаемость, потому что:

образования и карьера отнимают слишком много времени

женщины станут меньше уделять времени семье

воспитание и образования каждого ребенка требуют больших затрат

И через эту трансформацию Африка и Азия в современном взаимосвязанном мире пройдут гораздо быстрее европейских обществ. И тогда скорость прироста населения сократиться, затем численность стабилизируется и со временем начнет сокращаться.

По оценкам Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, в 2080-х годах ожидается пик численности населения — 10,4 миллиарда человек, показатель будет оставаться на этом уровне до 2100 года, а потом начнется снижение. Согласно другим прогнозам, численность населения Земли может не пересечь отметку в 10 миллиардов.

Не исключено, что в будущем встанет вопрос сохранения численности населения Земли.