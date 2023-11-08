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Многодетным предложили ввести надбавку к пенсии

Источник:
Sibnet.ru
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Ввести надбавку к пенсии для пенсионеров старше 70 лет, если они имели на иждивении троих и более детей, предложили в Россию.

Соответствующую инициативу вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой направила первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, об этом парламентарий написала в своем телеграм-канале.

По ее словам, сейчас российское законодательство гарантирует лицам, достигшим 80 лет или являющимся инвалидами I группы, двойной размер фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости.

«Предлагаю дополнить категорию лиц, имеющих право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости, и включить туда лиц, достигших возраста 70 лет и воспитавших трех и более детей, в том числе усыновленных или находящихся под опекой», — отметила она.

В этом случае пенсионеры смогут дополнительно получать 7 567 рублей в месяц. Лантратова отметила, что данная мера станет эффективным способом поддержки многодетных семей, а также простимулирует российские семьи к рождению детей.

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