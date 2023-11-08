Еще одна зеленая комета сблизится с Землей

Комета C/2023 H2 Lemmon приблизится к Земле на минимальное расстояние 10 ноября 2023 года. Она, как и подлетавшая в сентябре комета Нишимура, отличается зеленым оттенком.

C/2023 H2 Lemmon пройдет на расстоянии 29 миллионов километров от Земли, что по астрономическим меркам считается близким.

Пока комету видят только профессионалы. Возможно, она увеличит яркость и покажется любителям. Она появится в небе в ночь с 10 на 11 ноября высоко над линией горизонта в созвездии Геркулеса.

C/2023 H2 Lemmon — долгопериодическая комета, открытая 23 апреля 2023 года обсерваторией Маунт-Леммон (США). Она совершает полный оборот вокруг Солнца за 3 870 лет.

Комета C/2023 P1 Нишимура (или Нисимура) — долгопериодическая комета, открытая Хидео Нишимурой 12 августа 2023 года. По расчетам, она вернется к Солнцу через 435 лет. Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков смог запечатлеть ее пролет в сентябре.