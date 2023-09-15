Зеленая странница: к Земле подлетела комета Нишимура

Зеленая комета C/2023 P1 (Нишимура) приблизилась к Земле на минимальное расстояние — 17 сентября она достигнет своего перигелия, ближайшей точки к Солнцу, после чего пройдет мимо нашей планеты на расстоянии 125 миллионов километров. Чем необычна космическая гостья и можно ли понаблюдать за ее пролетом?

Комета C/2023 P1 (Нишимура) была открыта японским исследователем Хидео Нишимурой в ночь на 12 августа в созвездии Близнецы. Новый объект получил название в честь первооткрывателя. Комета является долгопериодической — по расчетам, она вернется к Солнцу через 435 лет.

Почему комета зеленая?

Нишимура — комета зеленого цвета с длинным хвостом из газа и пыли. В центре кометы — ледяное ядро. Как только комета приближается к Солнцу на расстояние, примерно равное орбите Юпитера, ядро разогревается и начинает испаряться.

За красивый зеленый цвет C/2023 P1 отвечают молекулы двухатомного углерода C2 (его также называют дикарбонатом), которые выбрасываются в космическое пространство в результате взаимодействия солнечного света и органических веществ в ядре кометы.

При этом испаряются только легкоплавкие компоненты, более тяжелые остаются в ядре. Как только небесное тело удалится от Солнца, ядро остынет и хвост исчезнет. Однако рано или поздно любая комета с периодической орбитой полностью распадается из-за воздействия звезды.

Кстати, в реальности у кометы всегда минимум два хвоста — пылевой и красиво светящийся газовый. Однако увидеть пылевой можно только с помощью чувствительных приборов, тогда как ионизированный газовый хвост бывает заметен даже невооруженным глазом.

При этом светиться не только хвост, но и сама комета, окруженная облаком испаряющегося газа. Такое облако вокруг ядра в науке называется комой. Даже у небольших комет размер комы может достигать десятков тысяч километров.

Как увидеть комету Нишимура

В ближайшие дни комета C/2023 P1 (Нишимура) достигнет максимальной яркости из-за достижения перигелия. Однако именно близость к Солнцу на небе делает ее наблюдение довольно сложным.

Самый простой способ найти комету — использовать приложения для наблюдения за звездами, например Star Walk 2 и Sky Tonight. Для этого нужно ввести «C/2023 P1» в строке поиска и перейти на соответствующую иконку. Программы покажут текущее положение кометы на экране смартфона.

Самая известная из всех периодических комет — Комета Галлея. Она возвращается к Земле каждые 75,5 лет и наблюдалась с 239 года до нашей эры. Последний раз она появилась в 1986 году, теперь предстоит ждать ее возвращения в 2061 году.

Нишимурой можно полюбоваться на всей территории России, кроме Заполярья, но находится комета очень низко над уровнем горизонта, увидеть ее можно только на закате или в предрассветном небе. В ближайшие дни она будет двигаться по созвездию Дева.

Невооруженным глазом «поймать» зеленую красавицу практически невозможно, потребуется мощный бинокль или любительский телескоп. Кроме этого, наблюдать за кометой необходимо за городом, где отсутствует засветка. После прохождения перигелия 17 сентября видимость кометы Нишимура переместится в Южное полушарие.