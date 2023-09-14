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Новосибирец снял полет кометы Нишимура. ВИДЕО

Источник:
Sibnet.ru
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Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков смог запечатлеть пролет кометы Нишимура (Нисимура), которая вернется через 435 лет.

«Лучшее время для наблюдения кометы пришлось на полнолуние, потом была неделя без единого окошка в облаках, все это время хвостатая гостья стремительно скользила вниз по небосводу навстречу утренней заре, условия с каждым днем становились все хуже и хуже», — написал Поляков во «ВКонтакте».

По его словам, последний шанс увидеть комету в 30 километрах до Тальменки он получил, хотя условия были не идеальными. Небо было закрыто облаками на 50%, но к рассвету нужный участок оказался свободен, что позволило снять небольшой таймлапс-ролик с замечательной кометой.

«Съемка с 04.37 до 05.17, дальше снимать не имело смысла, комета "растаяла" в свете зари. Завтра условия для ее наблюдения будут еще хуже, поэтому мы успели "прыгнуть в последний вагон уходящего поезда"», — написал фотограф.

Объект открыл японский астроном Хидео Нишимура (Нисимура) в  этом году. При дуге наблюдения в семь месяцев орбитальный период кометы оценивается в 435 лет. Это означает, что она вернется на ближайшее расстояние к Земле только в 2458 году. 

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