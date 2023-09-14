Новосибирец снял полет кометы Нишимура. ВИДЕО

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков смог запечатлеть пролет кометы Нишимура (Нисимура), которая вернется через 435 лет.

«Лучшее время для наблюдения кометы пришлось на полнолуние, потом была неделя без единого окошка в облаках, все это время хвостатая гостья стремительно скользила вниз по небосводу навстречу утренней заре, условия с каждым днем становились все хуже и хуже», — написал Поляков во «ВКонтакте».

По его словам, последний шанс увидеть комету в 30 километрах до Тальменки он получил, хотя условия были не идеальными. Небо было закрыто облаками на 50%, но к рассвету нужный участок оказался свободен, что позволило снять небольшой таймлапс-ролик с замечательной кометой.

«Съемка с 04.37 до 05.17, дальше снимать не имело смысла, комета "растаяла" в свете зари. Завтра условия для ее наблюдения будут еще хуже, поэтому мы успели "прыгнуть в последний вагон уходящего поезда"», — написал фотограф.

Объект открыл японский астроном Хидео Нишимура (Нисимура) в этом году. При дуге наблюдения в семь месяцев орбитальный период кометы оценивается в 435 лет. Это означает, что она вернется на ближайшее расстояние к Земле только в 2458 году.