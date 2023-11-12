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США заподозрили Россию в использовании технологий НЛО

Источник:
The Hill
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Мировые державы ведут скрытую борьбу за обнаружение и исследование инопланетных технологий и США опасаются, что Россия и Китая достигли в этой области определенных успехов, пишет издание The Hill.

Источники сообщили журналисту-расследователю Майклу Шелленбергеру сообщил, что сейчас военные сейчас изучают более десятка обнаруженных НЛО. По его словам, американским высокоставленным чиновника удалось убедить ведущих членов Конгресса США отнестись к этой проблематике с предельной серьезностью.

«В июле лидер большинства в Сенате Чак Шумер вместе с несколькими другими сенаторами представил весьма примечательный законопроект, имеющий отношение к неопознанным объектам. После сообщений о том, что Китай и Россия, возможно, заполучили НЛО, формулировки этого законопроекта, касающиеся растущей вероятности технологического сюрприза со стороны противников, приобрели особое значение», — отметило издание.

Бывший сотрудник разведки ВВС США Дэвид Граш публично заявил о холодной войне, которая ведется в последние десятилетия, за инопланетные технологии. Они могли бы дать одной из сторон «асимметричные преимущества в области национальной обороны», пояснил он.

После секретного брифинга генерального инспектора Пентагона по вопросам НЛО член палаты представителей Эрик Берлисон сообщил, что «похоже, кто-то что-то нашел — какую-то продвинутую форму реактивного движения или технологию, которая действительно может изменить нашу жизнь».

По данным The Hill, речь идет о чрезвычайно продвинутых формах реактивного движения, которые основаны на «технологиях, не имеющих ничего общего с химическим реактивным топливом, солнечной энергией и электростатической ионной тягой».


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Топ комментариев

Лолита Томская

....жертвовала здоровьем и личной жизнью......🤣🤣🤣.... Ой, держите меня семеро, каким местом?????

pepelmetal

Отмазки пошли, видимо денежки кончаются

Nik3316

иди Украинцам это задвинь, они или над тобой поржут и пошлют... по их "новой" истории они не воевали...

GammiPluh

Слово не воробей, теперь лепить отмазки уже поздно