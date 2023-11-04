Правительство ввело особый воинский учет для заключенных — теперь граждане, отбывающие наказание в виде лишения свободы, подлежат учету, который будет осуществляться военкоматами по месту нахождения исправительных колоний и следственных изоляторов.

Постановка на особый воинский учет будет осуществляться комиссариатами без личной явки, медицинского обследования и психологического отбора. Исправительные учреждения будут предоставлять в военкоматы списки граждан.

В июне 2023 года президент Владимир Путин подписал федеральный закон N270, по которому граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы, могут быть освобождены от уголовного наказания. Также этот закон предусматривает возможность призыва осужденных по мобилизации.

В сентябре 2023 года Минобороны предложило обязать вставать на воинский учет заключенных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. В проекте документа из Положения о воинском учете был исключен подпункт, по которому отбывающие наказание в виде лишения свободы граждане не подлежат воинскому учету.