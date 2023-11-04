НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Правительство ввело особый воинский учет для заключенных

Источник:
Sibnet.ru
230 3

Правительство ввело особый воинский учет для заключенных — теперь граждане, отбывающие наказание в виде лишения свободы, подлежат учету, который будет осуществляться военкоматами по месту нахождения исправительных колоний и следственных изоляторов.

Постановка на особый воинский учет будет осуществляться комиссариатами без личной явки, медицинского обследования и психологического отбора. Исправительные учреждения будут предоставлять в военкоматы списки граждан.

В июне 2023 года президент Владимир Путин подписал федеральный закон N270, по которому граждане, заключившие контракт о прохождении военной службы, могут быть освобождены от уголовного наказания. Также этот закон предусматривает возможность призыва осужденных по мобилизации.

В сентябре 2023 года Минобороны предложило обязать вставать на воинский учет заключенных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. В проекте документа из Положения о воинском учете был исключен подпункт, по которому отбывающие наказание в виде лишения свободы граждане не подлежат воинскому учету.

Еще по теме
МВД оценило возможность выдачи электронных паспортов
Выписан первый штраф за плевок в общественном месте
Некурящим сотрудникам предложили дополнительный выходной
Бастрыкин пригрозил мигрантам новым наказанием за отказ от СВО
смотреть все
Жизнь #Законы #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Кадры из дома Мэттью Перри показали по американскому телеканалу
Актер Дмитрий Назаров вернулся в Россию и лишился заработка
Появился фрагмент 44 серии сериала «Зимородок»
Коммунальщики снесли снежный член в Екатеринбурге. ВИДЕО
Обсуждение (3)
Мультимедиа
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
«Голос. Уже не дети»: полный состав команд
Самое обсуждаемое
71
Россия возглавила рейтинг самых сильных армий мира
64
Главком ВСУ признался, что конфликт с Россией зашел в тупик
51
Силовики погасили беспорядки в аэропорту Махачкалы
42
Путин объяснил необходимость СВО
34
Кадыров приказал при беспорядках делать четвертый выстрел в лоб