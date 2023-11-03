Появился самый простой способ обнаружения МКС

NASA выпустило мобильное приложение Spot the Station, с помощью которого пользователи всегда могут быстро найти на небе Международную космическую станцию с Земли. Spot the Station доступно для скачивания на iOS и Android.

Spot the Station предназначено для сканирования неба при помощи видоискателя камеры и обладает функциями дополненной реальности. На экране появится отметка, если МКС попадет в кадр, пишет издание 9to5Mac.

МКС лучше всего видна ранним утром или вечером, когда солнце еще не взошло или только село и свет звезды все еще отражается от орбитальной станции. Spot the Station работает только в эти минуты.

После обнаружения станция программа покажет, на какой высоте от пользователя находится МКС, а также в каком направлении она движется. В приложении можно настроить уведомления, которые будут предупреждать пользователей о приближении МКС к их местоположению.