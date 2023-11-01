Нейросеть «Яндекса» поможет школьникам подготовиться к ЕГЭ

«Яндекс» запустил бесплатную платформу со встроенным помощником на базе искусственного интеллекта для подготовки к ЕГЭ по информатике в рамках сервиса «Яндекс Учебник», сообщает пресс-служба компании.

Платформа работает на основе генеративной нейросети YandexGPT. С ее помощью школьники смогут готовиться к профильному экзамену в своем темпе, используя материалы от методистов «Яндекс Учебника», объяснения от нейросети и встроенный редактор кода.

Нейросеть может объяснить ученику незнакомый термин и выдать необходимую для решения теорию в виде видеороликов и текстовых подсказок. Сервис предназначен только для подготовки к ЕГЭ и не поможет списать готовые ответы на экзамене.

В перспективе платформа сможет анализировать решения школьников, определять, на какие темы им нужно обратить больше внимания, рекомендовать индивидуально подобранные задания.

Также сервис поможет разобрать синтаксические ошибки в программировании — найти конкретные фрагменты кода, из-за которых не работает программа, и определить логические ошибки.